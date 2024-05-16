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        Kırıkkale'de siber suçlarla ilgili 4 zanlı yakalandı

        Kırıkkale'de son bir haftada siber suçlarla ilgili 4 şüpheli yakalandı, 6 işlem başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2024 - 14:03 Güncelleme: 16.05.2024 - 14:03
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        Kırıkkale'de siber suçlarla ilgili 4 zanlı yakalandı
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        Kırıkkale'de son bir haftada siber suçlarla ilgili 4 şüpheli yakalandı, 6 işlem başlatıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 9-15 Mayıs'ta sosyal medya hesaplarında suç unsuruna rastlanılan 101 kullanıcıyı tespit etti.

        Çalışmalarda 20 dijital materyali inceleyen ekipler, 5 nitelikli dolandırıcılık ve bilişim sistemini engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme olayı ile ilgili işlem başlattı.

        Gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Ayrıca, "SİBERAY Projesi" kapsamında düzenlenen 3 etkinlikte 250 vatandaş bilgilendirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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