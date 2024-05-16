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        Kaymakam Ergin, Büklükale kazı alanında incelemede bulundu

        Karakeçili Kaymakamı İbrahim Ergin, Büklükale mevkisindeki kazı alanı inceledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2024 - 14:32 Güncelleme: 16.05.2024 - 14:34
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        Kaymakam Ergin, Büklükale kazı alanında incelemede bulundu
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        Karakeçili Kaymakamı İbrahim Ergin, Büklükale mevkisindeki kazı alanı inceledi.

        Bölgeyi ziyaret eden Ergin, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Kazı Başkanı Doç. Dr. Kimiyoshi Matsumura'dan bilgi aldı.

        Kaymakam Ergin'e kazı çalışmaları hakkında bilgi veren Doç. Dr. Matsumura, önceki dönem kazılarında dört kültür katı tespit edildiğini, Büklükale'nin "aşağı şehir" ve "yukarı şehir" olmak üzere iki arkeolojik alandan oluştuğunu belirtti.

        Matsumura, önceki yıllarda yapılan kazılarda, birinci katmanda Osmanlı dönemi, ikinci katmanda Demir Çağı, üçüncü katmanda Geç Tunç Çağı, dördüncü katmanda ise Eski Tunç Çağı olmak üzere dört kültür katı tespit edildiğini ifade etti.

        Kaymakam Ergin de Karakeçili'nin gerek yerleştiği coğrafya, gerekse Karakeçili Aşireti'nin isminden gelen misyon açısından tarihe ışık tutan bir konumda olduğunu belirterek, kazı alanındaki çalışmaları yakından takip edeceklerini kaydetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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