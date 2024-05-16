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        Kırıkkale'de 9 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Kırıkkale'de farklı suçlardan hakkında 9 yıl 11 ay 21 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2024 - 21:27 Güncelleme: 16.05.2024 - 21:27
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        Kırıkkale'de 9 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
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        Kırıkkale'de farklı suçlardan hakkında 9 yıl 11 ay 21 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda hakkında 9 yıl 11 ay 21 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.Ç. yakalandı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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