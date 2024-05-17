Karakeçili'de Kur'an kursu öğrencileri için mezuniyet töreni düzenlendi

Öğrenciler tarafından yıl içerisinde öğretilen sure, dua ve hadisler okundu, öğrencilerin yıl içerisinde yaptığı etkinlikler sinevizyon eşliğinde gösterildi.

Karakeçili Müftülüğü tarafından belediye toplantı salonunda düzenlenen törene Kaymakam İbrahim Ergin, ilçe protokolü, 4-6 yaş grubu öğrenciler ve aileleri katıldı.

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