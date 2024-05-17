Karakeçili'de Kur'an kursu öğrencileri için mezuniyet töreni düzenlendi
Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde Osman Gazi Kur'an Kursu ilk mezunlarını verdi.
Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde Osman Gazi Kur'an Kursu ilk mezunlarını verdi.
Karakeçili Müftülüğü tarafından belediye toplantı salonunda düzenlenen törene Kaymakam İbrahim Ergin, ilçe protokolü, 4-6 yaş grubu öğrenciler ve aileleri katıldı.
Öğrenciler tarafından yıl içerisinde öğretilen sure, dua ve hadisler okundu, öğrencilerin yıl içerisinde yaptığı etkinlikler sinevizyon eşliğinde gösterildi.
Program, öğrencilere belge ve hediye, öğretmenlere plaket verilmesinin ardından sona erdi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.