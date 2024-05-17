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        Kırıkkale'de 38 ayrı hırsızlıktan hüküm giyen kişi yakalanıp cezaevine konuldu

        Kırıkkale'de 38 ayrı hırsızlık suçundan hakkında 35 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2024 - 21:37 Güncelleme: 17.05.2024 - 21:37
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        Kırıkkale'de 38 ayrı hırsızlıktan hüküm giyen kişi yakalanıp cezaevine konuldu
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        Kırıkkale'de 38 ayrı hırsızlık suçundan hakkında 35 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Operasyonda 38 ayrı hırsızlık suçundan hakkında toplam 35 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Z. yakalandı.

        Hükümlü S.Z, polis ve adli makamlardaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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