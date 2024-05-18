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        Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

        Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2024 - 12:57 Güncelleme: 18.05.2024 - 13:00
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        Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
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        Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, sokakta uyuşturucu satanlara yönelik operasyonda İ.K. ve F.E'yi gözaltına aldı.

        Şüphelilerle birlikte 48,91 gram sentetik uyuşturucu ve 112 sentetik hap ele geçirildi.

        İ.K. ve F.E. hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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