Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırıkkale Haberleri

        Hamza hemşire iş stresini çeşitli sanat dallarıyla ilgilenerek atıyor

        MUHAMMET FATİH GÖKMEN - Kırıkkale Üniversitesi (KKÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Yoğum Bakım Ünitesinde görev yapan hemşire Hamza Işık, işten arta kalan zamanlarını farklı sanat alanlarıyla uğraşarak geçiriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2024 - 13:20 Güncelleme: 18.05.2024 - 13:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hamza hemşire iş stresini çeşitli sanat dallarıyla ilgilenerek atıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        MUHAMMET FATİH GÖKMEN - Kırıkkale Üniversitesi (KKÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Yoğum Bakım Ünitesinde görev yapan hemşire Hamza Işık, işten arta kalan zamanlarını farklı sanat alanlarıyla uğraşarak geçiriyor.

        Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinden mezun olan 28 yaşındaki Işık, ardından Anadolu Üniversitesi Yaşlı Bakım Programı'nı bitirerek dikey geçişle Siirt Üniversitesi Hemşirelik Bölümü'nü tamamladı.

        KKÜ Tıp Fakültesi Hastanesine 11 ay önce hemşire olarak atanan Hamza Işık, izin günlerinde ney, gitar, ut çalıp, kum sanatı, kara kalem, yağlı akrilik, ebru, hat, kaligrafiyle ilgilenerek iş stresini atıyor.

        - "Hemşirelik basit bir meslek değil"

        Ayrıca izin günlerinde halk eğitimi merkezi, gençlik merkezi ve özel yerlerde ney, gitar, ut ve kanun kursları veren Hamza Işık, AA muhabirine, hastanede ekip arkadaşlarının kendisine çok yardımcı olduğunu anlattı.

        Işık, insanlardan "Allah razı olsun." cümlesini duyduğu zaman çok mutlu olduğunu belirterek, "O yüzden bu mesleği yaptığım için çok mutluyum. Bazı şeyler anlatılmıyor, biraz da yaşanması gerekiyor. İnsan işin içerisine girdiği zaman daha çok anlıyor. O duyguları şu anda cümlelerle ifade edemiyorum ama o anki durumu yaşamak gerekiyor. İşimi hakkıyla yaptığım zaman eve gittiğimde vicdanım rahat uyuyabiliyorum." dedi.

        - "İyi ki sanat var"

        Işık, işten çıktığı zaman veya izin günlerinde çeşitli merkezlerde resim ve ney kursları düzenlediğini söyledi.

        Aynı zamanda bazen şehir dışı programlarında kum sanatı etkinliği yaptığını aktaran Işık, şunları kaydetti:

        "Kum sanatını yapan çok az kişi var. Bunun yanında profesyonel olarak kara kalem, yağlı akrilik, ebru, hat, kaligrafi alanında da çalışmalarım ve eserlerim var. Yine boş kaldığım zamanlarda şiir yazıyorum ve beste yapıyorum. Beste olarak şu anda 2 eserim var. Eve gittiğim zaman bu sanatlarla bütün stresimi atıyorum. Bazen bir şiir açıp ışıkları kapatır ve kum sanatıyla o şiiri sadece yaşarım. O anki iş stresini atmaya çalışırım. İyi ki sanat var. Sait Faik Abasıyanık bir sözünde 'Yazmasaydım ölürdüm.' diyor. Ben de çizmeseydim ölürdüm."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kaldırım taşıyla saldırıya uğramıştı! O taksici bir karar verdi!
        Kaldırım taşıyla saldırıya uğramıştı! O taksici bir karar verdi!
        İstanbul'da korkunç olay! Döve döve kaçırdılar!
        İstanbul'da korkunç olay! Döve döve kaçırdılar!
        Saat: 04.00'te alevler yükseldi! Anne ve kızı içerdeydi!
        Saat: 04.00'te alevler yükseldi! Anne ve kızı içerdeydi!
        Buruk'un kadrosu netleşiyor!
        Buruk'un kadrosu netleşiyor!
        Kartal'ın derbi 11'i!
        Kartal'ın derbi 11'i!
        Kalorisi düşük kahvaltı tarifleri
        Kalorisi düşük kahvaltı tarifleri
        İngiltere'nin ilk milyarder müzisyeni
        İngiltere'nin ilk milyarder müzisyeni
        Koreli kadınların ‘cam cilt’ sırları
        Koreli kadınların ‘cam cilt’ sırları
        Marmaray'da Gülhan'a dehşeti yaşattı! İşte istenen ceza!
        Marmaray'da Gülhan'a dehşeti yaşattı! İşte istenen ceza!
        Haftanın dikkat çekenleri
        Haftanın dikkat çekenleri
        Feci olay! Güneş enerjisi panelinde haşlandı!
        Feci olay! Güneş enerjisi panelinde haşlandı!
        Suudi Arabistan'da bir ilk: Mayo defilesi!
        Suudi Arabistan'da bir ilk: Mayo defilesi!
        Annesini uyurken öldürdü! 'İyi hal'li cani!
        Annesini uyurken öldürdü! 'İyi hal'li cani!
        Bu gözyaşları boşuna değil
        Bu gözyaşları boşuna değil
        Arazi anlaşmazlığı cinayeti! Ceza açıklandı
        Arazi anlaşmazlığı cinayeti! Ceza açıklandı
        Kıdem tazminatı tavanında ayrım var mı?
        Kıdem tazminatı tavanında ayrım var mı?
        4 bölgede toz taşınımı! 5 bölgede sağanak!
        4 bölgede toz taşınımı! 5 bölgede sağanak!
        Ekranlara hapsolduk! Doğal ışık yerine mavi ışık 
        Ekranlara hapsolduk! Doğal ışık yerine mavi ışık 
        Galatasaray ve EURO 2024 sözleri!
        Galatasaray ve EURO 2024 sözleri!
        Konutta düşüş sürecek mi?
        Konutta düşüş sürecek mi?

        Benzer Haberler

        Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        Kırıkkale'de 38 ayrı hırsızlıktan hüküm giyen kişi yakalanıp cezaevine konu...
        Kırıkkale'de 38 ayrı hırsızlıktan hüküm giyen kişi yakalanıp cezaevine konu...
        Bahşılı'da Kur'an kursu öğrencileri mezun oldu
        Bahşılı'da Kur'an kursu öğrencileri mezun oldu
        Karakeçili'de Kur'an kursu öğrencileri için mezuniyet töreni düzenlendi
        Karakeçili'de Kur'an kursu öğrencileri için mezuniyet töreni düzenlendi
        Kırıkkale'de 9 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Kırıkkale'de 9 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Kaymakam Ergin, Büklükale kazı alanında incelemede bulundu
        Kaymakam Ergin, Büklükale kazı alanında incelemede bulundu