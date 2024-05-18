Hamza hemşire iş stresini çeşitli sanat dallarıyla ilgilenerek atıyor

MUHAMMET FATİH GÖKMEN - Kırıkkale Üniversitesi (KKÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Yoğum Bakım Ünitesinde görev yapan hemşire Hamza Işık, işten arta kalan zamanlarını farklı sanat alanlarıyla uğraşarak geçiriyor.

Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinden mezun olan 28 yaşındaki Işık, ardından Anadolu Üniversitesi Yaşlı Bakım Programı'nı bitirerek dikey geçişle Siirt Üniversitesi Hemşirelik Bölümü'nü tamamladı.

KKÜ Tıp Fakültesi Hastanesine 11 ay önce hemşire olarak atanan Hamza Işık, izin günlerinde ney, gitar, ut çalıp, kum sanatı, kara kalem, yağlı akrilik, ebru, hat, kaligrafiyle ilgilenerek iş stresini atıyor.

- "Hemşirelik basit bir meslek değil"

Ayrıca izin günlerinde halk eğitimi merkezi, gençlik merkezi ve özel yerlerde ney, gitar, ut ve kanun kursları veren Hamza Işık, AA muhabirine, hastanede ekip arkadaşlarının kendisine çok yardımcı olduğunu anlattı.

Işık, insanlardan "Allah razı olsun." cümlesini duyduğu zaman çok mutlu olduğunu belirterek, "O yüzden bu mesleği yaptığım için çok mutluyum. Bazı şeyler anlatılmıyor, biraz da yaşanması gerekiyor. İnsan işin içerisine girdiği zaman daha çok anlıyor. O duyguları şu anda cümlelerle ifade edemiyorum ama o anki durumu yaşamak gerekiyor. İşimi hakkıyla yaptığım zaman eve gittiğimde vicdanım rahat uyuyabiliyorum." dedi.