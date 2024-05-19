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        Kırıkkale'de "19 Mayıs Gençlik ve Halk Koşusu" düzenlendi

        Kırıkkale Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla "19 Mayıs Gençlik ve Halk Koşusu" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2024 - 16:28 Güncelleme: 19.05.2024 - 16:28
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        Kırıkkale'de "19 Mayıs Gençlik ve Halk Koşusu" düzenlendi
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        Kırıkkale Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla "19 Mayıs Gençlik ve Halk Koşusu" gerçekleştirildi.

        Millet Bulvarı Kırıkkale Tren Garı önündeki etkinlik öncesi Belediye Başkanı Ahmet Önal, koşuya katılan öğrenci ve vatandaşlarla sohbet etti.

        Minik öğrencilerin jimnastik gösterisinin ardından Başkan Önal'ın startıyla koşuya başlayan katılımcılar, Bağdat Köprüsü üzerinde dönüş alarak tekrar Tren Garı önüne geldi.

        Koşuya katılan Başkan Önal, gazetecilere yaptığı açıklamada, her yaş grubundan katılımın olduğu etkinliğin kalabalık ve güzel geçtiğini söyledi.

        Kendisinin de koşarak sporculara eşlik etme fırsatı bulduğunu dile getiren Önal, "Coşkuluyuz, mutluyuz, heyecanlıyız, sevinçliyiz. Buradan bir kez daha büyük lider, asrın lideri Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e saygılarımı, sevgilerimi ve şükranlarımı sunuyorum." diye konuştu.

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