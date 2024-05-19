Kırıkkale ve Kırşehir'de 19 Mayıs dolayısıyla konser düzenlendi

Kırıkkale ve Kırşehir'de, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında konser organize edildi.

Kırıkkale Belediyesi tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen konser öncesinde konuşan Belediye Başkanı Ahmet Önal, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını minnet ve saygıyla andı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni gençlere emanet ettiğini, gençlerin azimlerine güvenip, çalışkanlıklarına inandığını belirten Önal, "Görüyorum ki Cumhuriyet şehri Kırıkkale, Ata'sını unutmamış ve 'emanetin bekçileriyiz' diyor." ifadesini kullandı.