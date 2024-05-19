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        Kırıkkale ve Kırşehir'de 19 Mayıs dolayısıyla konser düzenlendi

        Kırıkkale ve Kırşehir'de, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında konser organize edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2024 - 22:58 Güncelleme: 19.05.2024 - 22:58
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        Kırıkkale ve Kırşehir'de 19 Mayıs dolayısıyla konser düzenlendi
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        Kırıkkale ve Kırşehir'de, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında konser organize edildi.

        Kırıkkale Belediyesi tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen konser öncesinde konuşan Belediye Başkanı Ahmet Önal, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını minnet ve saygıyla andı.

        Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni gençlere emanet ettiğini, gençlerin azimlerine güvenip, çalışkanlıklarına inandığını belirten Önal, "Görüyorum ki Cumhuriyet şehri Kırıkkale, Ata'sını unutmamış ve 'emanetin bekçileriyiz' diyor." ifadesini kullandı.

        Konuşmanın ardından Kırıkkaleli türkücü Mert Kaya ile Kubat sahne aldı.

        Türkülere eşlik eden binlerce vatandaş, oyun havaları eşliğinde oynadı.

        - Kırşehir

        Kırşehir'de de belediye tarafından 19 Mayıs kutlamaları kapsamında Cacabey Meydanı'nda düzenlenen konserde, Grup Berceste ve Elif Buse Doğan sahne aldı.

        Doğan, sevilen eserleriyle Kırşehir yöresine ait türküler seslendirdi.

        Meydanı dolduran vatandaşlar da ellerinde Türk bayraklarıyla türkülere eşlik etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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