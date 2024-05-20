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        Yahşihan'daki okullarda KKKA hastalığına yönelik eğitimi veriliyor

        Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesindeki okullarda öğrencilere Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına yönelik eğitim veriliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2024 - 10:58 Güncelleme: 20.05.2024 - 11:00
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        Yahşihan'daki okullarda KKKA hastalığına yönelik eğitimi veriliyor
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        Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesindeki okullarda öğrencilere Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına yönelik eğitim veriliyor.

        İlçe Sağlık Müdürü Fatma Sönmez öncülüğünde başlatılan eğitim programı kapsamında, yaz döneminin gelmesiyle kenelerden bulaşan hastalığın artmaması amacıyla tüm okullarda öğrencilere bilgi veriliyor.

        Dr. Yasemin Alagöz ve beraberindekiler, okulları gezerek öğrencilere hastalıktan korunma yöntemlerini anlatıyor.

        Eğitimlerde, riskli alanlardan döndükten sonra kene olup olmadığını görmek için vücudun ve elbiselerin her yerine dikkatlice bakılması, vücudun özellikle diz arkası, koltuk altları, kulak arkası, ense, saç dipleri ve kasık bölgelerinin kontrol edilmesi gerektiği hakkında bilgilendiriliyor.

        Vücudu tutan kenenin en kısa sürede çıplak elle dokunmadan eldiven, bez veya poşetle çıkartılması, çıkarılamıyorsa en yakın sağlık kuruluşuna müracaat edilmesi gerektiği da anlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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