Arıcılar 1744 rakımlı Dinek Dağı'nda devlet desteğiyle bal üretiyor

MUHAMMET FATİH GÖKMEN - Kırıkkaleli arıcılar, Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı desteğiyle organik arıcılığın yaygınlaştırılması amacıyla Balışeyh ilçesindeki 1744 rakımlı Dinek Dağı'nda organik üretim yapıyor.

Üreticilere organik arıcılığın benimsetilmesi, elde edilecek organik arı ürünleriyle gelir seviyelerinin yükseltilmesi, yerelde istihdam sağlanması ve aile iş gücünün artırılması amacıyla 2022 yılında "Dinek Dağı'nda Organik Arıcılık Projesi" hazırlandı.

Bölgeye geçen yıl 18 arıcının yerleştirildiğini ve faaliyetlere başladıklarını anlatan Akdemir, "Arıcılarımıza organik arılı kovan ve ekipmanları KOP desteğiyle tedarik edildi. Sonrasında üretime başladık. Geçen yıl mevsim şartlarından dolayı arıcılar biraz mağdur oldu. Bu yıl çok iyi olacağını düşünüyorum." diye konuştu.

Üç yıllık bütçesi 1 milyon 500 bin lira olan proje kapsamında ilk etapta 18 üreticiye yüzde 70 hibeyle organik arılı kovan ve ekipman desteği sağlandı.

"Bu yıl da 11 kovan, 20 kilogram petek verildi. Bölgede şu anda 500'e yakın kovan var ama bu sayı 1000'e kadar çıkabilecek. Devletimiz arıcılarımıza çok güzel proje hazırladı. Aynı zamanda Orman İşletme Müdürlüğü 15 bin dekar alanda 20 çeşit ballı bitki dikti. Bunun için de çok teşekkür ederiz. Arıcılar ve birlik olarak projenin devam etmesi, sertifikalar ve coğrafi işaret alınması için mücadele edeceğiz. Projenin başarılı olacağına ve memleketimize fayda vereceğine inanıyoruz. Bütün arıcılarımızın gününü de kutluyor, bol kazançlı yıl diliyorum."

İlk olarak her üreticiye 20 arılı, 18 de yedek kovan dağıtıldığını belirten Akdemir, şunları kaydetti:

Üreticilerden Ali Rıza Çelik ise yaklaşık 18 yıldır arıcılık yaptığını, devletin de kendilerine güzel bir imkan tanıdığını ifade etti.

Bölgenin bal verimi açısından çok iyi olduğunu vurgulayan Çelik, "Umarım devletimizin tanıdığı imkanları boşa çıkarmayacağız, devletimize katkıda bulunacağız. Aktif olarak 23 kovanım var. Zaman zaman artıyor veya eksiliyor. Devletimiz 50 kovana kadar müsaade etmiş. Projeden memnunuz, sağ olsunlar. Hem İl Tarım ve Orman hem de Orman İşletme Müdürlüğü elinden geleni fazlasıyla yapmaya çalışıyor. Biz de elimizden geldiği kadar destek vermeye çalışıyoruz." diye konuştu.