Kırıkkale'de "Geleneksel Çocuk Oyunları " yarışması başladı

Kırıkkale'de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğünce hazırlanan "Geleneksel Çocuk Oyunları" yarışması başladı.

Başpınar Sentetik Saha'da düzenlenen yarışma öncesinde konuşan Gençlik ve Spor il Müdürü Hamza Güneş, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile her çocuğa ulaşıp, onları hareket ettirmek, zararlı alışkanlıklardan ve dijital bağımlılıktan uzak tutabilmek için bu etkinliği düzenledikledini söyledi.

Çocukların evlerinde yarışmayı anlattıklarında, anne ve babalarının geçmişte bu oyunları oynadığı için onları çok iyi anlayacağını belirten Güneş, "Hem gelenek ve göreneklerimiz hem de geçmişten gelen örf ve adetlerimiz içinde var. Aynı zamanda çocuklarımız sosyalleşiyor, hareket ediyorlar. Çocuklarımızın oynayarak öğrenmelerinin ve sosyalleşmelerinin yanı sıra kendilerini de iyi hissetmeleri için bu tür sportif etkinliklerde kendi gelişimlerini daha üst seviyeye taşımları lazım." diye konuştu.