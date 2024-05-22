Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırıkkale Haberleri

        Kırıkkale'de "Geleneksel Çocuk Oyunları " yarışması başladı

        Kırıkkale'de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğünce hazırlanan "Geleneksel Çocuk Oyunları" yarışması başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2024 - 15:46 Güncelleme: 22.05.2024 - 15:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırıkkale'de "Geleneksel Çocuk Oyunları " yarışması başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kırıkkale'de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğünce hazırlanan "Geleneksel Çocuk Oyunları" yarışması başladı.

        Başpınar Sentetik Saha'da düzenlenen yarışma öncesinde konuşan Gençlik ve Spor il Müdürü Hamza Güneş, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile her çocuğa ulaşıp, onları hareket ettirmek, zararlı alışkanlıklardan ve dijital bağımlılıktan uzak tutabilmek için bu etkinliği düzenledikledini söyledi.

        Çocukların evlerinde yarışmayı anlattıklarında, anne ve babalarının geçmişte bu oyunları oynadığı için onları çok iyi anlayacağını belirten Güneş, "Hem gelenek ve göreneklerimiz hem de geçmişten gelen örf ve adetlerimiz içinde var. Aynı zamanda çocuklarımız sosyalleşiyor, hareket ediyorlar. Çocuklarımızın oynayarak öğrenmelerinin ve sosyalleşmelerinin yanı sıra kendilerini de iyi hissetmeleri için bu tür sportif etkinliklerde kendi gelişimlerini daha üst seviyeye taşımları lazım." diye konuştu.

        İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hamza Aygün ise il genelinde 69 ilk ve ortaokulda 1600 öğrenciyi bir araya getirdiklerini ifade etti.

        Geçmişte oynadıkları oyunları şimdi çocuklara oynatmaya başladıklarını anlatan Aygün, proje ile çocukların kendilerini keşfetmelerini amaçladıklarını kaydetti.

        Bugün başlayan ve 28 Mayıs'a kadar sürecek yarışmada, mendil kapmaca, tombik, kaleli yakan top, yağ satarım bal satarım ve ip atlama oyunları oynanacak. Yarışmanın kupa töreni ise 28 Mayıs Dünya Oyun Oynama Günü'nde gerçekleştirilecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bayrampaşa'da korku üst geçidi: "Kendi yükünü bile çekemez durumda"
        Bayrampaşa'da korku üst geçidi: "Kendi yükünü bile çekemez durumda"
        Türkiye'ye futbolda iki ev sahipliği!
        Türkiye'ye futbolda iki ev sahipliği!
        İran Cumhurbaşkanı Reisi'ye veda ediyor
        İran Cumhurbaşkanı Reisi'ye veda ediyor
        O takımın kapısından dönmüş!
        O takımın kapısından dönmüş!
        "Borsa oyun alanı değil yatırım alanı"
        "Borsa oyun alanı değil yatırım alanı"
        Fransa'nın özerk bölgesinde karışıklık sürüyor!
        Fransa'nın özerk bölgesinde karışıklık sürüyor!
        Bir adet ağrı kesici hap içti! Ölüm uykusunda sır çözülemedi!
        Bir adet ağrı kesici hap içti! Ölüm uykusunda sır çözülemedi!
        Sahilde bulmuştu! Sonunda gizemi çözüldü!
        Sahilde bulmuştu! Sonunda gizemi çözüldü!
        Yumurtalık kanseri tedavisinde yeni ilaç modeli geliştirildi
        Yumurtalık kanseri tedavisinde yeni ilaç modeli geliştirildi
        İşte dünyanın en pahalı tüyü!
        İşte dünyanın en pahalı tüyü!
        Müşterisi olmadığı bankadan adına 350 bin TL kredi çekildi: Mağdur sayısı 150'yi geçti
        Müşterisi olmadığı bankadan adına 350 bin TL kredi çekildi: Mağdur sayısı 150'yi geçti
        Sahili kapatan çardaklar bu kez yıkılacak!
        Sahili kapatan çardaklar bu kez yıkılacak!
        Kırmızı halıda sessiz protesto
        Kırmızı halıda sessiz protesto
        Ülkelere göre öpücük haritası
        Ülkelere göre öpücük haritası
        2023 Schengen verileri: Türkiye ne durumda?
        2023 Schengen verileri: Türkiye ne durumda?
        Dönüyorlar
        Dönüyorlar
        Selen hemşire olayında flaş gelişme! Son fotoğraf...
        Selen hemşire olayında flaş gelişme! Son fotoğraf...
        Barış Boyun İtalya'da yakalandı!
        Barış Boyun İtalya'da yakalandı!
        Derbinin faturası ne olacak?
        Derbinin faturası ne olacak?
        İspanya ve Norveç de Filistin'i tanıyacak
        İspanya ve Norveç de Filistin'i tanıyacak

        Benzer Haberler

        Kırıkkale'de DEAŞ operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        Kırıkkale'de DEAŞ operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        Kırıkkale'de firari hükümlü başkasına ait kimlikle yakalandı
        Kırıkkale'de firari hükümlü başkasına ait kimlikle yakalandı
        Kırıkkale'de devrilen motosikletteki 2 kişi yaralandı
        Kırıkkale'de devrilen motosikletteki 2 kişi yaralandı
        Kırıkkale'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
        Kırıkkale'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
        Kırıkkale'deki şok uygulamalarda aranan 10 şüpheli yakalandı
        Kırıkkale'deki şok uygulamalarda aranan 10 şüpheli yakalandı
        Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonlarında 18 şüpheli yakalandı
        Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonlarında 18 şüpheli yakalandı