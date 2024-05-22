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        Kırıkkale'de "müstehcenlik" suçundan 1 şüpheli yakalandı

        Kırıkkale'de "müstehcenlik" suçuna yönelik operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2024 - 18:55 Güncelleme: 22.05.2024 - 18:55
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        Kırıkkale'de "müstehcenlik" suçundan 1 şüpheli yakalandı
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        Kırıkkale'de "müstehcenlik" suçuna yönelik operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "müstehcenlik" suçu işlediği gerekçesiyle B.H.A'yı ikametinde gözaltına aldı.

        Yabancı uyruklu şüphelinin evinde 6 dijital materyal, çanta içerisine saklanmış çok sayıda bıçak,

        muşta ve başkası adına düzenlenmiş çalışma izni belgesi ele geçirildi.

        Zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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