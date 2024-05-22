Kırıkkale'de "müstehcenlik" suçundan 1 şüpheli yakalandı
Kırıkkale'de "müstehcenlik" suçuna yönelik operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.
Kırıkkale'de "müstehcenlik" suçuna yönelik operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "müstehcenlik" suçu işlediği gerekçesiyle B.H.A'yı ikametinde gözaltına aldı.
Yabancı uyruklu şüphelinin evinde 6 dijital materyal, çanta içerisine saklanmış çok sayıda bıçak,
muşta ve başkası adına düzenlenmiş çalışma izni belgesi ele geçirildi.
Zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.
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