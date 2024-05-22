Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırıkkale Haberleri

        "KALEFEST" Kırıkkale Tanıtım Günleri başladı

        Kırıkkale'de 5 gün sürecek "KALEFEST" Kırıkkale Tanıtım Günleri, çeşitli etkinliklerle başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2024 - 21:17 Güncelleme: 22.05.2024 - 21:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        "KALEFEST" Kırıkkale Tanıtım Günleri başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kırıkkale'de 5 gün sürecek "KALEFEST" Kırıkkale Tanıtım Günleri, çeşitli etkinliklerle başladı.

        Kırıkkale Belediyesi önünde bir araya gelen Vali Mehmet Makas, MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, Belediye Başkanı Ahmet Önal, protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri, vatandaşlar ve öğrenciler, Kırıkkale Belediyesi Mehter Takımı eşliğinde Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

        Vali Makas, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş ve Belediye Başkanı Önal, burada Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

        Programda konuşan Makas, festivalin kamu kaynağı kullanılmadan tamamen sponsorların katkılarıyla yapıldığını söyledi.

        Festivalin geleneksel hale gelmesi temennisinde bulunan Makas, "Kırıkkale denildiği zaman herkesin aklına 'birlik beraberlik' gelir. Kırıkkale, Cumhuriyet şehri, milliyetçilerin şehri. Kırıkkale, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün keşfettiği bir şehir. Festivalle birlik ve beraberliğimizi sağlamayı amaçlıyoruz. İnsanımızın birbirini sevmeye, kenetlenmeye ihtiyacı var. Kırıkkale savunmanın, tarımın, yiğitliğin ve Bozlağın baş şehri. Kırıkkale'mizi daha iyi tanıtmaya çalışacağız." diye konuştu.

        Milletvekili Öztürk de festivalde emeği geçenlere teşekkür ederek, "KALEFEST"in ilerleyen yıllarda da kalıcı olmasını diledi.

        Belediye Başkanı Önal da etkinlikte birlikteliğin, beraberliğin, dayanışmanın, karşılıklı oturup konuşmanın ne kadar kıymetli olduğunu gördüklerini kaydetti.

        Makas, Öztürk, Önal ve protokol üyeleri, konuşmaların ardından kitap fuarı ile Kırıkkale sokak lezzetleri ve el sanatları sokağının açılışını gerçekleştirdi.

        Festivalde sahne alan Şehit Aileleri ve Gaziler Korosu da türkü ve şiirler seslendirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Döverek öldürüp, cansız bedenini uçurumdan attılar!
        Döverek öldürüp, cansız bedenini uçurumdan attılar!
        Netanyahu'dan Avrupa'ya Filistin tepkisi
        Netanyahu'dan Avrupa'ya Filistin tepkisi
        'X' Türkiye'ye temsilci atadı
        'X' Türkiye'ye temsilci atadı
        "Tarihi Ermenistan arayışını durdurmalıyız"
        "Tarihi Ermenistan arayışını durdurmalıyız"
        "Şampiyon olursak adaylıktan çekilirim"
        "Şampiyon olursak adaylıktan çekilirim"
        Halka arz şirketi nasıl geliştirdi?
        Halka arz şirketi nasıl geliştirdi?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Değişen koşullarda belgeler güncellenir"
        "Değişen koşullarda belgeler güncellenir"
        Ata Emre Akman'ın katili için iddianame hazırlandı!
        Ata Emre Akman'ın katili için iddianame hazırlandı!
        Bu kez sanık bir avukat: Evet, ben bir suç işledim
        Bu kez sanık bir avukat: Evet, ben bir suç işledim
        "Şampiyon olacağımıza inanıyorum"
        "Şampiyon olacağımıza inanıyorum"
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Depresyonun sebebi DNA'daki gizli virüsler olabilir
        Depresyonun sebebi DNA'daki gizli virüsler olabilir
        Haydar Dümen'in eşi Gülten Dümen tefeci kurbanı: Beyoğlu'ndaki 5 katlı binayı kaptırdı
        Haydar Dümen'in eşi Gülten Dümen tefeci kurbanı: Beyoğlu'ndaki 5 katlı binayı kaptırdı
        Vicdan azabı yasak aşk cinayetini ortaya çıkardı
        Vicdan azabı yasak aşk cinayetini ortaya çıkardı
        Kirada yüzde 25 sınırı devam edecek mi?
        Kirada yüzde 25 sınırı devam edecek mi?
        Mayıs ayı faiz kararı ne olur?
        Mayıs ayı faiz kararı ne olur?
        Sahilde bulmuştu! Sonunda gizemi çözüldü!
        Sahilde bulmuştu! Sonunda gizemi çözüldü!
        Kırmızı halıda sessiz protesto
        Kırmızı halıda sessiz protesto
        Dönüyorlar
        Dönüyorlar

        Benzer Haberler

        Kırıkkale'de "müstehcenlik" suçundan 1 şüpheli yakalandı
        Kırıkkale'de "müstehcenlik" suçundan 1 şüpheli yakalandı
        Kırıkkale'de "Geleneksel Çocuk Oyunları " yarışması başladı
        Kırıkkale'de "Geleneksel Çocuk Oyunları " yarışması başladı
        Kırıkkale'de DEAŞ operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        Kırıkkale'de DEAŞ operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        Kırıkkale'de firari hükümlü başkasına ait kimlikle yakalandı
        Kırıkkale'de firari hükümlü başkasına ait kimlikle yakalandı
        Kırıkkale'de devrilen motosikletteki 2 kişi yaralandı
        Kırıkkale'de devrilen motosikletteki 2 kişi yaralandı
        Kırıkkale'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
        Kırıkkale'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı