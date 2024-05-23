Kırıkkale'de baraj gölünde mahsur kalan bottaki 3 balıkçı kurtarıldı

Yaklaşık bir saat süren çalışma sonucu balıkçılar, su altı kurtarma ekibinin botu ile alınarak kıyıya çıkarıldı.

Balıkçıların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve Kırıkkale Belediyesi Su Altı Kurtarma ekibi sevk edildi.

Karakeçili ilçesine bağlı Sulubük köyü yakınlarında Kapulukaya Barajı'nda balık avına çıkan Harun Aktaş, Yasin Talha Oral ve Mehmet Soydaş'ın bulunduğu bot, aküsü bitince rüzgarın da etkisiyle baraj gölünde sürüklendi.

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