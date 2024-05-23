Yahşihan'da zabıta ekipleri marketlerde denetim gerçekleştirdi

Vatandaşların mağduriyet yaşamaması ve halk sağlığının korunması için marketlere yönelik gerçekleştirilen denetimlerin sıklaştırıldığı belirtildi.

Fiyat karşılaştırmasında uyuşmazlık olduğunu tespit eden iş yerleri hakkında tutularak, kurallara uymayan marketlere uyarılarda bulunuldu ve tarihi geçmiş ürünler de imha edildi.

Ekipler, denetimlerde ürünlerin kasa ve reyon fiyatlarını karşılaştırarak ürünlerin fiyat doğruluğunu kontrol etti.

Yahşihan Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, zabıta ekipleri Belediye Başkanı Ahmet Sungur'un talimatıyla ilçedeki zincir marketlerde denetime çıktı.

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