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        SOLOTÜRK, Kırıkkale'de gösteri uçuşu gerçekleştirdi

        Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi SOLOTÜRK, "KALEFEST" Kırıkkale Tanıtım Günleri etkinlikleri kapsamında gösteri uçuşu yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2024 - 15:40 Güncelleme: 23.05.2024 - 15:40
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        SOLOTÜRK, Kırıkkale'de gösteri uçuşu gerçekleştirdi
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        Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi SOLOTÜRK, "KALEFEST" Kırıkkale Tanıtım Günleri etkinlikleri kapsamında gösteri uçuşu yaptı.

        Kırıkkale Valiliğine ait otoparkta toplanan vatandaşlar, dün başlayan festival kapsamında organize edilen uçuşu izledi. Yaklaşık 30 dakika süren gösteri sırasında vatandaşlar, çalınan marş ve türkülere de eşlik etti.

        Vali Mehmet Makas, gösterinin ardından gazetecilere, ilkini gerçekleştirdikleri "KALEFEST" kapsamında SOLOTÜRK ekibinin gösterisini izlediklerini söyledi.

        Katılımcıların da çok heyecanlandığını dile getiren Makas, "Türk'ün damarlarındaki asil kanın hareketlendiğini burada hep beraber müşahede ettik. Dünyada hiçbir pilotun yapamayacağı gösterileri bizim pilotlarımız yapıyor, onlara güveniyoruz. Türk'ün çağı Türkiye Yüzyılı'nda nice evlatlarımızın uzay ve havacılıkta, göklere ve uzaya imza atacağını da biliyoruz." diye konuştu.

        Gösteriyi izleyen vatandaşlardan Emel Bıyık, alana iki kızıyla geldiğini aktararak, "Gurur duyuyoruz, destek olmak için geldik. Gösteri muhteşemdi, nazar değemesin diye dua okudum." dedi.

        Sekizinci sınıf öğrenci Zeynep Erkan ise böyle bir anı kaçırmak istemediğini belirterek, gösteriyi çok beğendiğini kaydetti.

        Gösteriyi, Belediye Başkanı Ahmet Önal, protokol üyeleri, vatandaşlar ve öğrenciler izledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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