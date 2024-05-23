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        Kırıkkale'de siber suçlarla ilgili 8 şüpheli yakalandı

        Kırıkkale'de siber suçlarla mücadele çalışmaları kapsamında 8 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2024 - 17:07 Güncelleme: 23.05.2024 - 17:07
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        Kırıkkale'de siber suçlarla ilgili 8 şüpheli yakalandı
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        Kırıkkale'de siber suçlarla mücadele çalışmaları kapsamında 8 zanlı gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 16-22 Mayıs'ta sosyal medya hesaplarında suç unsuruna rastlanılan 110 kullanıcıyı tespit etti.

        Çalışmalarda 15 dijital materyali inceleyen ekipler, 9 nitelikli dolandırıcılık, bilişim sistemini engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme, banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması ve müstehcenlik olayıyla ilgili işlem başlattı.

        Gözaltına alınan 8 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Ayrıca, "SİBERAY Projesi" kapsamında düzenlenen 2 etkinlikte, 190 vatandaş bilgilendirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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