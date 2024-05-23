Kırıkkale'de 4 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Kırıkkale'de hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Kırıkkale'de hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda "uyuşturucu madde ticareti yapma ve sağlama" suçundan hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.A. yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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