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        Kırıkkale'de çeşitli suçlardan hüküm giyen cezaevi firarisi yakalandı

        Kırıkkale'de 3 ayrı suçtan hakkında 32 yıl 11 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi, bekçilerce yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2024 - 07:47 Güncelleme: 24.05.2024 - 07:47
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        Kırıkkale'de çeşitli suçlardan hüküm giyen cezaevi firarisi yakalandı
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        Kırıkkale'de 3 ayrı suçtan hakkında 32 yıl 11 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi, bekçilerce yakalandı.

        Hürriyet Polis Merkezi'nde görevli mahalle bekçileri, devriye görevleri sırasında durumundan şüphelendikleri T.M'nin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunu yaptı.

        Sorguda T.M'nin "hakaret", "görevi yaptırmamak için direnme" ve "hırsızlık" suçlarından hakkında 32 yıl 11 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası, "basit yaralama", "hırsızlık", "hükümlü ve tutuklunun kaçması" ile "iftira" suçlarından da aranması olduğunu belirledi.

        Cezaevinden kaçtığı belirtilen hükümlü, polis ve adli makamlardaki işlemlerinin ardından yeniden cezaevine teslim edilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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