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        Kırıkkale'de kaçakçılık operasyonlarında 2 şüpheli yakalandı

        Kırıkkale'de son bir haftadaki kaçakçılık operasyonlarında 2 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2024 - 13:48 Güncelleme: 24.05.2024 - 13:48
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        Kırıkkale'de kaçakçılık operasyonlarında 2 şüpheli yakalandı
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        Kırıkkale'de son bir haftadaki kaçakçılık operasyonlarında 2 şüpheli yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünde yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında 17-23 Mayıs'ta belirlenen adres ve araçlarda arama yaptı.

        Aramalarda, 400 boş makaron, 300 gram tütün ve 4 gümrük kaçağı telefon ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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