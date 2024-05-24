"KALEFEST" Kırıkkale Tanıtım Günleri devam ediyor

"KALEFEST" Kırıkkale Tanıtım Günleri etkinlikleri kapsamında konser verildi, konferans düzenlendi.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen konserde sahne alan Valilik Tasavvuf Müziği Korosu, çeşitli eserler seslendirdi.

Konserin ardından aynı salonda düzenlenen "Manas Destanı ve Türk Tarihi" konulu konferansta konuşan Vali Mehmet Makas, şanlı bir milletin evlatları olduklarını söyledi.

Türklerin İslam ile müşerref olduktan sonra İslam'ın kılıcı olduğunu belirten Makas, Türk'ün çağı Türkiye Yüzyılı'nı hep beraber gerçekleştireceklerini kaydetti.