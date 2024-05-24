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        "KALEFEST" Kırıkkale Tanıtım Günleri devam ediyor

        "KALEFEST" Kırıkkale Tanıtım Günleri etkinlikleri kapsamında konser verildi, konferans düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2024 - 16:15 Güncelleme: 24.05.2024 - 16:15
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        "KALEFEST" Kırıkkale Tanıtım Günleri devam ediyor
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        "KALEFEST" Kırıkkale Tanıtım Günleri etkinlikleri kapsamında konser verildi, konferans düzenlendi.

        İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen konserde sahne alan Valilik Tasavvuf Müziği Korosu, çeşitli eserler seslendirdi.

        Konserin ardından aynı salonda düzenlenen "Manas Destanı ve Türk Tarihi" konulu konferansta konuşan Vali Mehmet Makas, şanlı bir milletin evlatları olduklarını söyledi.

        Türklerin İslam ile müşerref olduktan sonra İslam'ın kılıcı olduğunu belirten Makas, Türk'ün çağı Türkiye Yüzyılı'nı hep beraber gerçekleştireceklerini kaydetti.

        Kırıkkale Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hacı Ömer Budak ise Türk tarihinin dünya tarihinin dörtte ikisi olduğunu aktardı.

        Vali Makas, konferansın ardından Budak'a plaket verdi.

        Programa, il protokolü, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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