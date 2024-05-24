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        Kırıkkale'de dereye düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde otomobilin dereye düşmesi sonucu yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2024 - 21:10 Güncelleme: 24.05.2024 - 21:10
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        Kırıkkale'de dereye düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı
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        Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde otomobilin dereye düşmesi sonucu yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.

        H.A.Y. idaresindeki 06 HTY 08 plakalı otomobil, Yahşihan ilçesi Yeşilvadi Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde dereye düştü.

        İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada araçta sıkışan sürücü ve yolcu H.K, Yahşihan Belediyesi İtfaiye ekiplerince çıkarıldı.

        Yaralılar, ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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