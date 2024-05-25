Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırıkkale Haberleri

        "KALEFEST" Kırıkkale Tanıtım Günleri devam ediyor

        "KALEFEST" Kırıkkale Tanıtım Günleri etkinlikleri kapsamında konferans düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2024 - 16:44 Güncelleme: 25.05.2024 - 16:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        "KALEFEST" Kırıkkale Tanıtım Günleri devam ediyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        "KALEFEST" Kırıkkale Tanıtım Günleri etkinlikleri kapsamında konferans düzenlendi.

        İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen "Türk Savunma Sanayi ve Kırıkkale'nin Önemi" konulu konferansta konuşan, Kırıkkale Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hamit Pehlivanlı, kentin Cumhuriyet ile yaşıt sayılacak ve Çoraközü Deresi'nin Kızılırmak'a ulaştığı bölgede yoktan var edilmiş bir şehir olduğunu söyledi.

        Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erkan Göksu ise dünya tarihi boyunca bilimin, teknolojinin ulaştığı en son seviyenin her zaman silah ve harp sanayisi olduğunu kaydetti.

        Programa, Vali Mehmet Makas, protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Galatasaray başkanını seçiyor!
        Galatasaray başkanını seçiyor!
        Ahmedinejad aday olacak mı?
        Ahmedinejad aday olacak mı?
        "Hedef enflasyonda kalıcı düşüş"
        "Hedef enflasyonda kalıcı düşüş"
        Meteoroloji'den 8 kent için sağanak uyarısı!
        Meteoroloji'den 8 kent için sağanak uyarısı!
        Çocuk alerjilerinde "ikinci tsunami" uyarısı!
        Çocuk alerjilerinde "ikinci tsunami" uyarısı!
        4 çocuk annesi Burcu'yu katletmişti! Cezaevinde feci son!
        4 çocuk annesi Burcu'yu katletmişti! Cezaevinde feci son!
        Son manevra! Faciadan dönüldü
        Son manevra! Faciadan dönüldü
        Galata Kulesi yeniden ziyaretçileri ağırlıyor
        Galata Kulesi yeniden ziyaretçileri ağırlıyor
        Akın ettiler
        Akın ettiler
        1100 zeytin fidanı traktörle ezildi
        1100 zeytin fidanı traktörle ezildi
        Çay demlerken nelere dikkat etmek gerekir?
        Çay demlerken nelere dikkat etmek gerekir?
        Kimi ortalığı birbirine kattı kimi dert yandı
        Kimi ortalığı birbirine kattı kimi dert yandı
        Ünlü oyuncudan üzücü haber
        Ünlü oyuncudan üzücü haber
        En iyi 10 distopik aksiyon filmi
        En iyi 10 distopik aksiyon filmi
        İsrail'den UAD kararına rağmen Refah'a ikinci saldırı
        İsrail'den UAD kararına rağmen Refah'a ikinci saldırı
        Ankara'nın Çubuk ilçesinde bulundu! Osmanlı dönemine ait
        Ankara'nın Çubuk ilçesinde bulundu! Osmanlı dönemine ait
        Cannes'da rekor alkışın bilinmeyenleri
        Cannes'da rekor alkışın bilinmeyenleri
        Bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?
        Bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?
        Fenerbahçe'nin şampiyonluk umudu!
        Fenerbahçe'nin şampiyonluk umudu!
        "Bu duygu bambaşka"
        "Bu duygu bambaşka"

        Benzer Haberler

        Kırıkkale'de dereye düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Kırıkkale'de dereye düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı
        "KALEFEST" Kırıkkale Tanıtım Günleri devam ediyor
        "KALEFEST" Kırıkkale Tanıtım Günleri devam ediyor
        Kırıkkale'de kaçakçılık operasyonlarında 2 şüpheli yakalandı
        Kırıkkale'de kaçakçılık operasyonlarında 2 şüpheli yakalandı
        Kırıkkale'de çeşitli suçlardan hüküm giyen cezaevi firarisi yakalandı
        Kırıkkale'de çeşitli suçlardan hüküm giyen cezaevi firarisi yakalandı
        Kırıkkale'de cezaevinden firar eden ve 32 yıl hapisle aranan hükümlü yakala...
        Kırıkkale'de cezaevinden firar eden ve 32 yıl hapisle aranan hükümlü yakala...
        Kırıkkale'de 4 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Kırıkkale'de 4 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı