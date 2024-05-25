"KALEFEST" Kırıkkale Tanıtım Günleri devam ediyor
"KALEFEST" Kırıkkale Tanıtım Günleri etkinlikleri kapsamında konferans düzenlendi.
"KALEFEST" Kırıkkale Tanıtım Günleri etkinlikleri kapsamında konferans düzenlendi.
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen "Türk Savunma Sanayi ve Kırıkkale'nin Önemi" konulu konferansta konuşan, Kırıkkale Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hamit Pehlivanlı, kentin Cumhuriyet ile yaşıt sayılacak ve Çoraközü Deresi'nin Kızılırmak'a ulaştığı bölgede yoktan var edilmiş bir şehir olduğunu söyledi.
Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erkan Göksu ise dünya tarihi boyunca bilimin, teknolojinin ulaştığı en son seviyenin her zaman silah ve harp sanayisi olduğunu kaydetti.
Programa, Vali Mehmet Makas, protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
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