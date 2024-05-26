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        Sanatçı Lara "KALEFEST" etkinlikleri kapsamında Kırıkkale'de konser verdi

        Sanatçı Lara, "KALEFEST" Kırıkkale Tanıtım Günleri etkinlikleri kapsamında kentte sahne aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2024 - 22:26 Güncelleme: 26.05.2024 - 22:26
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        Sanatçı Lara "KALEFEST" etkinlikleri kapsamında Kırıkkale'de konser verdi
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        Sanatçı Lara, "KALEFEST" Kırıkkale Tanıtım Günleri etkinlikleri kapsamında kentte sahne aldı.

        Kırıkkale Valiliği himayelerinde kurumların işbirliğiyle gerçekleştirilen tanıtım günleri kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen konser öncesinde konuşan Vali Mehmet Makas, yiğidin harman olduğu, Cumhuriyet şehri ve şehitler diyarı Kırıkkale'nin, "KALEFEST" etkinliklerinde bir ve beraber olduğunu söyledi.

        Makas, sıfır kamu kaynağıyla düzenledikleri etkinliklerde, sivil toplum kuruluşları ve iş insanlarının kendilerini yalnız bırakmadığını ifade etti.

        Konuşmanın ardından sanatçı Lara sahne aldı.

        Şarkılara eşlik eden binlerce vatandaş, cep telefonu ışıklarışla şölen oluşturdu.

        Konsere, Belediye Başkanı Ahmet Önal, protokol üyeleri ve sponsorlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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