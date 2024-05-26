Sanatçı Lara "KALEFEST" etkinlikleri kapsamında Kırıkkale'de konser verdi
Sanatçı Lara, "KALEFEST" Kırıkkale Tanıtım Günleri etkinlikleri kapsamında kentte sahne aldı.
Sanatçı Lara, "KALEFEST" Kırıkkale Tanıtım Günleri etkinlikleri kapsamında kentte sahne aldı.
Kırıkkale Valiliği himayelerinde kurumların işbirliğiyle gerçekleştirilen tanıtım günleri kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen konser öncesinde konuşan Vali Mehmet Makas, yiğidin harman olduğu, Cumhuriyet şehri ve şehitler diyarı Kırıkkale'nin, "KALEFEST" etkinliklerinde bir ve beraber olduğunu söyledi.
Makas, sıfır kamu kaynağıyla düzenledikleri etkinliklerde, sivil toplum kuruluşları ve iş insanlarının kendilerini yalnız bırakmadığını ifade etti.
Konuşmanın ardından sanatçı Lara sahne aldı.
Şarkılara eşlik eden binlerce vatandaş, cep telefonu ışıklarışla şölen oluşturdu.
Konsere, Belediye Başkanı Ahmet Önal, protokol üyeleri ve sponsorlar katıldı.
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