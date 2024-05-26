Sanatçı Lara "KALEFEST" etkinlikleri kapsamında Kırıkkale'de konser verdi

Makas, sıfır kamu kaynağıyla düzenledikleri etkinliklerde, sivil toplum kuruluşları ve iş insanlarının kendilerini yalnız bırakmadığını ifade etti.

Kırıkkale Valiliği himayelerinde kurumların işbirliğiyle gerçekleştirilen tanıtım günleri kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen konser öncesinde konuşan Vali Mehmet Makas, yiğidin harman olduğu, Cumhuriyet şehri ve şehitler diyarı Kırıkkale'nin, "KALEFEST" etkinliklerinde bir ve beraber olduğunu söyledi.

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