Kırıkkale'de çeşitli suçlardan aranan 2 zanlı tutuklandı

Çalışmalarda, ruhsatsız 6 tabanca ve tüfek ile 72 fişek ele geçirildi.

Çeşitli suçlardan aranan 16 şüphelinin yakalandığı ve 2'sinin tutuklandığı operasyonlarda, 6 bin 384 kişi ve 376 araç sorgulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şubesi ekiplerinin 20-26 Mayıs'taki çalışmalarında asayiş olaylarına karıştıkları tespit edilen 132 zanlı hakkında yasal işlem yapıldı.

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