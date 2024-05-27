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        Kırıkkale'de çeşitli suçlardan aranan 2 zanlı tutuklandı

        Kırıkkale'de çeşitli suçlara karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 16 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2024 - 15:10 Güncelleme: 27.05.2024 - 15:10
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        Kırıkkale'de çeşitli suçlardan aranan 2 zanlı tutuklandı
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        Kırıkkale'de çeşitli suçlara karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 16 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şubesi ekiplerinin 20-26 Mayıs'taki çalışmalarında asayiş olaylarına karıştıkları tespit edilen 132 zanlı hakkında yasal işlem yapıldı.

        Çeşitli suçlardan aranan 16 şüphelinin yakalandığı ve 2'sinin tutuklandığı operasyonlarda, 6 bin 384 kişi ve 376 araç sorgulandı.

        Çalışmalarda, ruhsatsız 6 tabanca ve tüfek ile 72 fişek ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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