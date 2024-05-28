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        Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli yakalandı

        Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 6 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2024 - 09:30 Güncelleme: 28.05.2024 - 09:30
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        Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli yakalandı
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        Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 6 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 21-27 Mayıs'ta sokakta uyuşturucu satanlara yönelik operasyon düzenledi.

        Operasyonlarda, 23,12 gram sentetik uyuşturucu ve 7 sentetik hap ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 6 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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