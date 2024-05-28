Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırıkkale Haberleri

        Kırıkkale'de kurduğu iş yerine devlet desteğiyle ekipman aldı

        Van'dan 13 yaşında Kırıkkale'ye gelen ve bir süre amcasının yanında çalışan Erhan Timur, kurduğu mermer atölyesinin ekipman ihtiyacını devletin sağladığı destekle aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2024 - 12:20 Güncelleme: 28.05.2024 - 12:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırıkkale'de kurduğu iş yerine devlet desteğiyle ekipman aldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Van'dan 13 yaşında Kırıkkale'ye gelen ve bir süre amcasının yanında çalışan Erhan Timur, kurduğu mermer atölyesinin ekipman ihtiyacını devletin sağladığı destekle aldı.

        Geçen yıl Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığının (KOSGEB) İleri Girişimci Destek Programı kapsamında 5 bin lira kurulum, 100 bin lira da makine, teçhizat ve yazılım desteği alan 33 yaşındaki Timur, iş yerinde inşaatlar için küpeşte (merdivenlerin yanlarında veya balkonlarda kullanılan dikey süsleme), kapı eşiği, mermer mezar ve mutfak tezgahı ile mermer döşeme işleri yapıyor.

        Kentte mermercilik yapan üç çocuk babası genç girişimci Erhan Timur, AA muhabirine, 2004'te Van'dan Kırıkkale'ye geldiğini, daha sonra amcasının yanında işe başladığını söyledi.

        Yaklaşık 15-16 yıl çalışıp mesleği öğrendiğini ve artık kendi başına bu işi yapabileceğini düşündüğünü anlatan Timur, şöyle konuştu:

        "İş yerimi açtıktan sonra KOSGEB'e destek için başvurdum. Kurulum ile makine, teçhizat ve yazılım desteği alarak CNC makinesi, kompresör ve kaynak makinesi aldım. CNC makinesinde mezar taşı ve mermer yazısı ile mermer kesim işlerini, kompresör makinesiyle mermer tozu olan CNC makinesi, spiral ve makinelerin tozlarını temizliyorum. Kaynak makinesi ile de kırılan sehpa ve mezar iskeletlerini kendi imkanlarımla yapıyorum."

        - "İşimi büyütmek istiyorum"

        Timur, iş yerinde mezar ve mutfak tezgahı mermeri, inşaatlar için küpeşte ve kapı eşikleri ile mermer döşeme işi yaptığını belirtti.

        İş durumunun iyi olduğunu ve giderek işlerini büyüttüğünü dile getiren Timur, "Eleman ihtiyacım var onu da yavaş yavaş gideriyorum. İmkanım yoktu, CNC makinesine bütçem yetmiyordu. Çok şükür bu makineyi KOSGEB desteğiyle aldım. Bu makine bana çok kolay geliyor. Mezar taşını koyuyorum o yazıyı yazarken ben de başka işlere bakıyorum ve zamanımı çok iyi değerlendiriyorum."

        Aldığı destekten memnun olduğunu ve çevresindekilerin destekler hakkında kendisinden bilgi aldığını belirten Timur, "Yeni ekipman ve malzemeler alarak işimi büyütmek istiyorum." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail tankları, Refah şehir merkezine ulaştı
        İsrail tankları, Refah şehir merkezine ulaştı
        İstanbul'da dehşet! Karısının boğazını kesip öldürdü! Katil aranıyor!
        İstanbul'da dehşet! Karısının boğazını kesip öldürdü! Katil aranıyor!
        En düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL olacak
        En düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL olacak
        Victor Nelsson ateş püskürdü!
        Victor Nelsson ateş püskürdü!
        'Evde Tek Başına' evi satılık!
        'Evde Tek Başına' evi satılık!
        70'inci yaş partisine akın ettiler
        70'inci yaş partisine akın ettiler
        İstanbul'da can aldı, Bursa'da yakalandı! Öldürmeye böyle gitti!
        İstanbul'da can aldı, Bursa'da yakalandı! Öldürmeye böyle gitti!
        "Kızım bana saldırıp, balkona kilitledi"
        "Kızım bana saldırıp, balkona kilitledi"
        Parçalanmış ceset vahşetinde flaş gözaltı!
        Parçalanmış ceset vahşetinde flaş gözaltı!
        TMSF'den satılık yalı
        TMSF'den satılık yalı
        Bodrum'da evlendiler
        Bodrum'da evlendiler
        Çocukların üzerine benzin döküp yakmaya çalıştı
        Çocukların üzerine benzin döküp yakmaya çalıştı
        Icardi ilk 10'da! İşte Avrupa'nın en golcüleri
        Icardi ilk 10'da! İşte Avrupa'nın en golcüleri
        Uzun namlulu silahlarla taradılar! 3 gün önce işe başlamıştı!
        Uzun namlulu silahlarla taradılar! 3 gün önce işe başlamıştı!
        Kadrosuzluktan emekli askerlere müjde!
        Kadrosuzluktan emekli askerlere müjde!
        İspanya, Filistin'i resmen tanıdı
        İspanya, Filistin'i resmen tanıdı
        Yıldıza yer açılıyor! 13 milyon Euro...
        Yıldıza yer açılıyor! 13 milyon Euro...
        Haftada 55 saat üzerinde çalışanlarda ve kısa boylularda o risk artıyor
        Haftada 55 saat üzerinde çalışanlarda ve kısa boylularda o risk artıyor
        Kızıl maskenin gücü adına!
        Kızıl maskenin gücü adına!
        Hangisi daha kirli: Banyo mu mutfak mı?
        Hangisi daha kirli: Banyo mu mutfak mı?

        Benzer Haberler

        Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli yakalandı
        Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli yakalandı
        Kırıkkale'de çeşitli suçlardan aranan 2 zanlı tutuklandı
        Kırıkkale'de çeşitli suçlardan aranan 2 zanlı tutuklandı
        Kırıkkale'de düzenlenen KALEFEST'te Lara konseri
        Kırıkkale'de düzenlenen KALEFEST'te Lara konseri
        Sanatçı Lara "KALEFEST" etkinlikleri kapsamında Kırıkkale'de konser verdi
        Sanatçı Lara "KALEFEST" etkinlikleri kapsamında Kırıkkale'de konser verdi
        "KALEFEST" Kırıkkale Tanıtım Günleri devam ediyor
        "KALEFEST" Kırıkkale Tanıtım Günleri devam ediyor
        Kırıkkale'de dereye düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Kırıkkale'de dereye düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı