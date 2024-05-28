Kırıkkale'deki şok uygulamalarda aranan 14 şüpheli yakalandı
Kırıkkale'de son bir haftadaki şok uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 14 zanlı yakalandı.
Kırıkkale'de son bir haftadaki şok uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 14 zanlı yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 21-27 Mayıs'ta il genelinde gerçekleştirilen denetimlerde 4 bin 846 kişi ve 959 araç sorgulandı.
Çeşitli suçlardan aranan 14 şüphelinin yakalandığı denetimlerde, aralarında çevreye rahatsızlık verdiği belirlenen 80 araca ceza yazıldı.
Aramalarda, ruhsatsız 6 tabanca, bıçak, 597 fişek, 2,1 gram sentetik uyuşturucu ve 29 sentetik hap ele geçirildi.
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