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        Kırıkkale'deki şok uygulamalarda aranan 14 şüpheli yakalandı

        Kırıkkale'de son bir haftadaki şok uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 14 zanlı yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2024 - 13:16 Güncelleme: 28.05.2024 - 13:17
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        Kırıkkale'deki şok uygulamalarda aranan 14 şüpheli yakalandı
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        Kırıkkale'de son bir haftadaki şok uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 14 zanlı yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 21-27 Mayıs'ta il genelinde gerçekleştirilen denetimlerde 4 bin 846 kişi ve 959 araç sorgulandı.

        Çeşitli suçlardan aranan 14 şüphelinin yakalandığı denetimlerde, aralarında çevreye rahatsızlık verdiği belirlenen 80 araca ceza yazıldı.

        Aramalarda, ruhsatsız 6 tabanca, bıçak, 597 fişek, 2,1 gram sentetik uyuşturucu ve 29 sentetik hap ele geçirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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