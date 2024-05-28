Kırıkkale'de şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
Kırıkkale'de otomobilin şarampole devrilmesi sonucu yaralanan 3 kişi tedavi altına alındı.
Kırıkkale'de otomobilin şarampole devrilmesi sonucu yaralanan 3 kişi tedavi altına alındı.
B.B. idaresindeki 38 SL 741 plakalı otomobil, Alparslan Türkeş Bulvarı, Kırıkkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü yakınlarında metruk binaya çarparak şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile araçtaki F.Ç. (23) ve Ö.P. (25) yaralandı.
Araçta sıkışan yaralılar, ekiplerce çıkarılarak kentteki hastanelere kaldırıldı.
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