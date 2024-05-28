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        Kırıkkale'de şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

        Kırıkkale'de otomobilin şarampole devrilmesi sonucu yaralanan 3 kişi tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2024 - 19:54 Güncelleme: 28.05.2024 - 19:54
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        Kırıkkale'de şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
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        Kırıkkale'de otomobilin şarampole devrilmesi sonucu yaralanan 3 kişi tedavi altına alındı.

        B.B. idaresindeki 38 SL 741 plakalı otomobil, Alparslan Türkeş Bulvarı, Kırıkkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü yakınlarında metruk binaya çarparak şarampole devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücü ile araçtaki F.Ç. (23) ve Ö.P. (25) yaralandı.

        Araçta sıkışan yaralılar, ekiplerce çıkarılarak kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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