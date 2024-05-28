Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırıkkale Haberleri

        Kırıkkale'de İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi

        Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde İsrail'in Refah kentinde yerinden edilen Filistinlilerin bulunduğu kampa düzenlediği saldırı protesto edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2024 - 20:07 Güncelleme: 28.05.2024 - 20:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırıkkale'de İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde İsrail'in Refah kentinde yerinden edilen Filistinlilerin bulunduğu kampa düzenlediği saldırı protesto edildi.

        Ellerinde taşıdıkları Türk ve Filistin bayraklarıyla Devlet Bahçeli Bulvarı'nda bir araya gelen İnsan ve Medeniyet Hareketi Vakfı üyeleri, İsrail aleyhine bir süre slogan attı.

        Grup adına basın açıklamasını okuyan Genç Hareket Sorumlusu Oğuzhan İncekara, 8 ay boyunca her gün kınadıkları siyonist İsrail tarafından, 2 gün önce "2371 Blok" adı verilen Refah bölgesine sığınan Filistinli sivillerin yakılarak şehit edildiğini söyledi.

        Titreyen her yürek ve haykıran her dilin Filistin için bir eylem olduğunu aktaran İncekara, şöyle konuştu:

        "Bizler bu davayı sadece yüreklerde ve dillerde değil, hayatımızın her alanında, kampüsümüzde, iş yerimizde ve yetiştireceğimiz nesillerde yaşatmak zorundayız. O zaman bugünü bir milat bilip, Mescid-i Aksa'nın bahçesinde özgür Filistinli kardeşlerimizin evlerinde tekrardan bir araya geleceği güne kadar durmadan, yorulmadan, inancımızı kaybetmeden ve dünyevi kaygılar gütmeden bu davanın birer fertleri olacağımıza hep birlikte söz verelim."

        Gruptakiler yapılan duanın ardından dağıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MGK toplantısı sona erdi
        MGK toplantısı sona erdi
        İsrail tankları, Refah şehir merkezine ulaştı
        İsrail tankları, Refah şehir merkezine ulaştı
        Davalar birleştirildi
        Davalar birleştirildi
        "Zelenskiy meşru iktidar değil"
        "Zelenskiy meşru iktidar değil"
        İstek şarkı cinayetinde istenen ceza belli oldu!
        İstek şarkı cinayetinde istenen ceza belli oldu!
        Tekin: Sürecin takipçisi olacağız
        Tekin: Sürecin takipçisi olacağız
        Kentsel dönüşüm için yol haritası
        Kentsel dönüşüm için yol haritası
        Sağlık Bakanı Koca: Biz nasıl insanlar olduk da (Gazze'de) çocuklar ölürken uyuyabiliyoruz?
        Sağlık Bakanı Koca: Biz nasıl insanlar olduk da (Gazze'de) çocuklar ölürken uyuyabiliyoruz?
        Süper Lig'de haftanın panoraması
        Süper Lig'de haftanın panoraması
        "En çok Yılmaz Güney'i isterdim"
        "En çok Yılmaz Güney'i isterdim"
        Aziz Yıldırım'dan Mourinho müjdesi!
        Aziz Yıldırım'dan Mourinho müjdesi!
        Schengen bölgesine vizesiz seyahat edebilen ülkeler hangileri?
        Schengen bölgesine vizesiz seyahat edebilen ülkeler hangileri?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eski alışkanlıklara izin veremeyiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eski alışkanlıklara izin veremeyiz
        Küfürlü tezahürat için suç duyurusu!
        Küfürlü tezahürat için suç duyurusu!
        Milli voleybolcular business class ile dönecek
        Milli voleybolcular business class ile dönecek
        "Türkiye'den teklifler var"
        "Türkiye'den teklifler var"
        Deniz Akkaya, dengesini kaybetti
        Deniz Akkaya, dengesini kaybetti
        Victor Nelsson ateş püskürdü!
        Victor Nelsson ateş püskürdü!
        En düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL olacak
        En düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL olacak
        TMSF'den satılık yalı
        TMSF'den satılık yalı

        Benzer Haberler

        Kırıkkale'de şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Kırıkkale'de şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Kırıkkale'de gümrük kaçağı 7 telefon ele geçirildi
        Kırıkkale'de gümrük kaçağı 7 telefon ele geçirildi
        Kırıkkale'deki şok uygulamalarda aranan 14 şüpheli yakalandı
        Kırıkkale'deki şok uygulamalarda aranan 14 şüpheli yakalandı
        Kırıkkale'de kurduğu iş yerine devlet desteğiyle ekipman aldı
        Kırıkkale'de kurduğu iş yerine devlet desteğiyle ekipman aldı
        Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli yakalandı
        Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli yakalandı
        Kırıkkale'de çeşitli suçlardan aranan 2 zanlı tutuklandı
        Kırıkkale'de çeşitli suçlardan aranan 2 zanlı tutuklandı