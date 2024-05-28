Yahşihan'da kanser taraması başladı

Kanser taramasının kadınlar için hayati bir mesele olduğunu vurgulayan Sönmez, "Tarama erken teşhis için çok önemlidir. Erken teşhis hayat kurtarır." dedi.

İlçe Sağlık Müdürü Dr. Fatma Sönmez, 40-69 yaş aralığında olan tün kadınları kanser taraması yaptırmaya davet etti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.