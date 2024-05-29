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        Kırıkkale'de düzensiz 2 göçmen yakalandı

        Kırıkkale'de gerçekleştirilen denetimde yakalanan düzensiz 2 göçmen sınır dışı edilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2024 - 09:59 Güncelleme: 29.05.2024 - 09:59
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        Kırıkkale'de düzensiz 2 göçmen yakalandı
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        Kırıkkale'de gerçekleştirilen denetimde yakalanan düzensiz 2 göçmen sınır dışı edilecek.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, göçmen kaçakçılığı suçunu önlemeye yönelik çalışma yaptı.

        Denetimlerde, E.B'ye ait otomobilde düzensiz 2 göçmen olduğu tespit edildi.

        Düzensiz göçmenler, sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

        Gözaltına alınan sürücü E.B. hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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