Kırıkkale'de düzensiz 2 göçmen yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, göçmen kaçakçılığı suçunu önlemeye yönelik çalışma yaptı.

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