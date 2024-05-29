Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırıkkale Haberleri

        Kırıkkale'de 174 araç trafikten men edildi

        Kırıkkale'de son bir haftadaki trafik denetimlerinde 174 araç trafikten men edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2024 - 10:01 Güncelleme: 29.05.2024 - 10:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırıkkale'de 174 araç trafikten men edildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kırıkkale'de son bir haftadaki trafik denetimlerinde 174 araç trafikten men edildi.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, 22-28 Mayıs'ta il genelinde gerçekleştirilen trafik kontrollerinde 7 bin 438 aracın kontrol edildiği belirtildi.

        Denetimlerde, aralarında çevreye rahatsızlık verenlerin de bulunduğu 174 araç trafikten men edildiği aktarılan açıklamada, güvenli trafik ve yolculuk için çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Zeliha'nın ölümünde serbest kalan sürücü tam kusurlu çıktı!
        Zeliha'nın ölümünde serbest kalan sürücü tam kusurlu çıktı!
        Parçalanmış cesette korkunç detay! Kesik baş kovada mı?
        Parçalanmış cesette korkunç detay! Kesik baş kovada mı?
        Aslan'da kabuk değişimi
        Aslan'da kabuk değişimi
        3 çocuk babasına sokakta kurşun yağmuru!
        3 çocuk babasına sokakta kurşun yağmuru!
        Bu yıldızlar bedava!
        Bu yıldızlar bedava!
        Kangal köpeği üretimi yüzde 50 düştü
        Kangal köpeği üretimi yüzde 50 düştü
        Alex de Souza Antalya'da
        Alex de Souza Antalya'da
        "Aç kaldım" deyip kendini kesti! Üzerine 6 araç çıktı!
        "Aç kaldım" deyip kendini kesti! Üzerine 6 araç çıktı!
        Yeğeninin düğününe gitmişti! Bir anda ahırdan çıktı!
        Yeğeninin düğününe gitmişti! Bir anda ahırdan çıktı!
        Cinnet getiren genç, anne ve babasını öldürüp intihara kalkıştı!
        Cinnet getiren genç, anne ve babasını öldürüp intihara kalkıştı!
        Kuzey Kore, Güney Kore'nin sınır şehirlerine balonlarla çöp gönderdi
        Kuzey Kore, Güney Kore'nin sınır şehirlerine balonlarla çöp gönderdi
        Bursa'ya 'hidrojen' yatırımı
        Bursa'ya 'hidrojen' yatırımı
        İki ABD'li milyarder, denizaltıyla Titanik enkazına yolculuk planlıyor
        İki ABD'li milyarder, denizaltıyla Titanik enkazına yolculuk planlıyor
        Mezun gençlere 2 yıl sağlık hizmeti
        Mezun gençlere 2 yıl sağlık hizmeti
        4 servisten 1'i uygun değil
        4 servisten 1'i uygun değil
        Ünlülerin akıllı telefonla imtihanı: Şeytani bir icat
        Ünlülerin akıllı telefonla imtihanı: Şeytani bir icat
        "En çok Yılmaz Güney'i isterdim"
        "En çok Yılmaz Güney'i isterdim"
        Süper Lig'de haftanın panoraması
        Süper Lig'de haftanın panoraması
        Deniz Akkaya, dengesini kaybetti
        Deniz Akkaya, dengesini kaybetti
        Schengen bölgesine vizesiz seyahat edebilen ülkeler hangileri?
        Schengen bölgesine vizesiz seyahat edebilen ülkeler hangileri?

        Benzer Haberler

        Kırıkkale'de düzensiz 2 göçmen yakalandı
        Kırıkkale'de düzensiz 2 göçmen yakalandı
        Kırıkkale'de otomobil şarampole devrildi: 3 yaralı
        Kırıkkale'de otomobil şarampole devrildi: 3 yaralı
        Yahşihan'da kanser taraması başladı
        Yahşihan'da kanser taraması başladı
        Kırıkkale'de İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi
        Kırıkkale'de İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi
        Kırıkkale'de şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Kırıkkale'de şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Kırıkkale'de gümrük kaçağı 7 telefon ele geçirildi
        Kırıkkale'de gümrük kaçağı 7 telefon ele geçirildi