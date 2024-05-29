Kırıkkale'de 174 araç trafikten men edildi

Denetimlerde, aralarında çevreye rahatsızlık verenlerin de bulunduğu 174 araç trafikten men edildiği aktarılan açıklamada, güvenli trafik ve yolculuk için çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği kaydedildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, 22-28 Mayıs'ta il genelinde gerçekleştirilen trafik kontrollerinde 7 bin 438 aracın kontrol edildiği belirtildi.

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