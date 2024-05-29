Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırıkkale Haberleri

        Kırıkkale'de sosyal medyada silah teşhir eden 2 şüpheli yakalandı

        Kırıkkale'de sosyal medyada silah teşhiri yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2024 - 15:18 Güncelleme: 29.05.2024 - 15:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırıkkale'de sosyal medyada silah teşhir eden 2 şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kırıkkale'de sosyal medyada silah teşhiri yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş ve Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, E.İ. ve D.Y'nin sosyal medya hesabından suç unsuru olabileceği değerlendirilen paylaşımda bulunduğunu tespit etti.

        Ekipler, gözaltına aldıkları şüphelilerle birlikte tüfek, kuru sıkı tabanca, 2 şarjör ve 185 fişek ele geçirdi.

        Zanlılar hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        TIR dorsesi açık kaldı! EDS sistemi devrildi! Feci son!
        TIR dorsesi açık kaldı! EDS sistemi devrildi! Feci son!
        Yeni Delhi'de cehennem!
        Yeni Delhi'de cehennem!
        Uzmanlar ne diyor: Onarılması çok güç bir yara açtı
        Uzmanlar ne diyor: Onarılması çok güç bir yara açtı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye iade-i ziyaret açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye iade-i ziyaret açıklaması
        Yayın gelirlerinde de şampiyon G.Saray
        Yayın gelirlerinde de şampiyon G.Saray
        Zirvede kira atışması
        Zirvede kira atışması
        Parçalayıp derin dondurucuya koymuştu! Caninin cezası belli oldu!
        Parçalayıp derin dondurucuya koymuştu! Caninin cezası belli oldu!
        Aslan'da kabuk değişimi
        Aslan'da kabuk değişimi
        1 milyon elektriksiz
        1 milyon elektriksiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Hangi yağ sağlığa faydalı, hangisi zararlıdır?
        Hangi yağ sağlığa faydalı, hangisi zararlıdır?
        Deniz Akkaya'dan yeni iddialar
        Deniz Akkaya'dan yeni iddialar
        Bu yıldızlar bedava!
        Bu yıldızlar bedava!
        Lütfen Gazze için dayanışmanızı gösterin
        Lütfen Gazze için dayanışmanızı gösterin
        Carlos, canlı yayında Arda'yı şaşırttı!
        Carlos, canlı yayında Arda'yı şaşırttı!
        Google, tepkilerin ardından Atatürk aramasındaki ifadeyi güncelledi
        Google, tepkilerin ardından Atatürk aramasındaki ifadeyi güncelledi
        Son bir haftada 3 şiddetli türbülans: Türbülanslar neden arttı?
        Son bir haftada 3 şiddetli türbülans: Türbülanslar neden arttı?
        "Enflasyonda geçiş dönemi bu ay sona eriyor, dezenflasyonun eşiğindeyiz"
        "Enflasyonda geçiş dönemi bu ay sona eriyor, dezenflasyonun eşiğindeyiz"
        "Ekonomik eşitsizlik artabilir!"
        "Ekonomik eşitsizlik artabilir!"
        Ünlülerin akıllı telefonla imtihanı: Şeytani bir icat
        Ünlülerin akıllı telefonla imtihanı: Şeytani bir icat

        Benzer Haberler

        Kırıkkale'de 174 araç trafikten men edildi
        Kırıkkale'de 174 araç trafikten men edildi
        Kırıkkale'de düzensiz 2 göçmen yakalandı
        Kırıkkale'de düzensiz 2 göçmen yakalandı
        Kırıkkale'de otomobil şarampole devrildi: 3 yaralı
        Kırıkkale'de otomobil şarampole devrildi: 3 yaralı
        Yahşihan'da kanser taraması başladı
        Yahşihan'da kanser taraması başladı
        Kırıkkale'de İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi
        Kırıkkale'de İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi
        Kırıkkale'de şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Kırıkkale'de şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı