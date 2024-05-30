Kırıkkale'de tartıştığı kadını boğazından bıçaklayarak öldüren sanığın yargılanmasına başlandı

Kırıkkale'de tartıştığı kadını maket bıçağıyla boğazından bıçaklayarak öldüren sanık hakim karşısına çıktı.

1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, "kasten öldürme" ve "mala zarar verme" suçlarından hakkında dava açılan tutuklu sanık E.B, taraf avukatları ve öldürülen F.C'nin (42) yakınları katıldı.

Mahkeme heyeti, duruşma öncesinde iddianamenin sanığın "kasten öldürme" ve "mala zarar verme" suçlarından cezalandırılması istemiyle düzenlendiğine dikkati çekerek, nitelikli hal olan "kasten öldürme" suçunun kadına karşı işlenmesi nedeniyle sanığa ek savunma hakkı verdi.

"Uzaklaştırma kararı olmasına rağmen olay günü beni F.C. aradı ve aracıyla evden aldı. Ablam da şahit. O gün alkollüydüm ve bir süre tartıştık. Araçtan indim, sonra aracın camını kırdım ve tekrar içeri girdim. Tartışma sırasında elimde maket bıçağı vardı, nasıl olduğunu anlamadım, birden olay gerçekleşti. Olay günü ben de bulunan ikimizin fotoğrafları dolayısıyla tartışma çıktı. 'Fotoğrafları sileceğim' deyince 'silme anı olarak kalsın' dedi. Ayrılmak isteyen o değil, bendim. Ayrıca birlikte olduğumuzu ablası ve yeğeni de biliyordu."

Kendisine maddi ve manevi anlamda destek sağladığını iddia eden E.B, savunmasında şu ifadelere yer verdi:

Sanık E.B, savunmasında, F.C. ile aynı iş yerinde çalıştıkları sırada tanıştıklarını ve 3-4 yıldır birlikte olduklarını öne sürdü.

F.C'nin eşi A.C. ise 2 yıldır Kırşehir'de çalıştığını, hafta sonları Kırıkkale'ye geldiğini ve sürekli ailesiyle görüştüğünü belirtti.

Sanığın bir süre önce kendisine mesaj attığını ve “Eşinle görüntülerim var” dediğini ileri süren A.C, “Eşime sorduğumda kedisi 'beni tehdit ediyor' dedi. Sanığın evimize gelmesi söz konusu olamaz çünkü aynı apartmanda yakınlarımız da oturuyor." ifadesini kullandı.

Sanığın babası H.B. de oğlunun 2 yıl önce başkasıyla evlendiğini ve iki çocuğunun olduğunu belirtti.