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        Kırıkkale'de tartıştığı kadını boğazından bıçaklayarak öldüren sanığın yargılanmasına başlandı

        Kırıkkale'de tartıştığı kadını maket bıçağıyla boğazından bıçaklayarak öldüren sanık hakim karşısına çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2024 - 13:11 Güncelleme: 30.05.2024 - 13:11
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        Kırıkkale'de tartıştığı kadını boğazından bıçaklayarak öldüren sanığın yargılanmasına başlandı
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        Kırıkkale'de tartıştığı kadını maket bıçağıyla boğazından bıçaklayarak öldüren sanık hakim karşısına çıktı.

        1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, "kasten öldürme" ve "mala zarar verme" suçlarından hakkında dava açılan tutuklu sanık E.B, taraf avukatları ve öldürülen F.C'nin (42) yakınları katıldı.

        Mahkeme heyeti, duruşma öncesinde iddianamenin sanığın "kasten öldürme" ve "mala zarar verme" suçlarından cezalandırılması istemiyle düzenlendiğine dikkati çekerek, nitelikli hal olan "kasten öldürme" suçunun kadına karşı işlenmesi nedeniyle sanığa ek savunma hakkı verdi.

        Sanık E.B, savunmasında, F.C. ile aynı iş yerinde çalıştıkları sırada tanıştıklarını ve 3-4 yıldır birlikte olduklarını öne sürdü.

        Kendisine maddi ve manevi anlamda destek sağladığını iddia eden E.B, savunmasında şu ifadelere yer verdi:

        "Uzaklaştırma kararı olmasına rağmen olay günü beni F.C. aradı ve aracıyla evden aldı. Ablam da şahit. O gün alkollüydüm ve bir süre tartıştık. Araçtan indim, sonra aracın camını kırdım ve tekrar içeri girdim. Tartışma sırasında elimde maket bıçağı vardı, nasıl olduğunu anlamadım, birden olay gerçekleşti. Olay günü ben de bulunan ikimizin fotoğrafları dolayısıyla tartışma çıktı. 'Fotoğrafları sileceğim' deyince 'silme anı olarak kalsın' dedi. Ayrılmak isteyen o değil, bendim. Ayrıca birlikte olduğumuzu ablası ve yeğeni de biliyordu."

        F.C'nin eşi A.C. ise 2 yıldır Kırşehir'de çalıştığını, hafta sonları Kırıkkale'ye geldiğini ve sürekli ailesiyle görüştüğünü belirtti.

        Sanığın bir süre önce kendisine mesaj attığını ve “Eşinle görüntülerim var” dediğini ileri süren A.C, “Eşime sorduğumda kedisi 'beni tehdit ediyor' dedi. Sanığın evimize gelmesi söz konusu olamaz çünkü aynı apartmanda yakınlarımız da oturuyor." ifadesini kullandı.

        Sanığın babası H.B. de oğlunun 2 yıl önce başkasıyla evlendiğini ve iki çocuğunun olduğunu belirtti.

        Oğlunun F.C. ile birlikteliklerini son zamanda öğrendiğini anlatan H.B, "Bir gün F.C'yi arayarak çocuğumun peşini bırakmasını söyledim ancak uzaklaştırma kararı olmasına rağmen bırakmadı." dedi.

        Tanık beyanları ve taraf avukatlarının savunmasının ardından Cumhuriyet savcısı da mütaalasında sanığın tutukluluk halinin devam etmesini istedi.

        E.B'nin tutukluluğunun devamına karar veren, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının davaya katılma talebini kabul eden mahkeme heyeti, Kırıkkale ve Yozgat barolarının katılım talebini reddederek duruşmayı erteledi.

        - Olay

        F.C, 4 Nisan'da 71 ADB 637 plakalı otomobille hareket halindeyken Alparslan Türkeş Bulvarı Dispanser Kavşağı yakınında, aynı araçta bulunan E.B. ile tartışmış, kavgaya dönüşen olayda E.B. kadını maket bıçağıyla boğazından bıçaklamış, aracın kontrolünü kaybeden kadın kaldırıma çarpmıştı.

        Ağır yaralanan kadın, Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırılmış, gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı. F.C, tedavi gördüğü hastanede 24 Nisan'da yaşamını yitirmişti.

        Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca F.C'nin ölümüne ilişkin, şüpheli hakkında "kasten öldürme" ve "mala zarar verme" suçlarından cezalandırılması istemiyle hazırlanan iddianame Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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