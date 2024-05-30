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        Kırıkkale Belediye Başkanı Önal'dan İBB Başkanı İmamoğlu'na ziyaret

        Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2024 - 17:46 Güncelleme: 30.05.2024 - 17:46
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        Kırıkkale Belediye Başkanı Önal'dan İBB Başkanı İmamoğlu'na ziyaret
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        Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti.

        Kırıkkale Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, bir takım görüşmelerde bulunmak üzere İstanbul'da bulunan Önal, İBB Başkanı İmamoğlu ile de bir araya geldi.

        Yerel yönetimler arasında işbirliğinin devamı ve deneyim paylaşımı yönünde verimli bir ziyaret geçirdiklerini belirten Önal, "İBB Başkanı İmamoğlu'nun tecrübelerinden faydalanmak için bir ziyaret gerçekleştirdik. Başkanımız her zaman olduğu gibi yanımızda ve destekçimiz olduğunu açık şekilde dile getirdi. Kırıkkale Belediyesi ve İBB arasında ortak yapacağımız proje ve işbirliklerimiz olacak. Kendilerine Kırıkkale'mize göstermiş oldukları yakın ilgi, alaka ve misafirperverlik için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

        Ziyarette, CHP Kırıkkale İl Başkanı Onur Yüksek Bozdağ da yer aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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