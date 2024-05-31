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        Kırıkkale'de 22 kişinin yaralandığı trafik kazası KGYS kameralarına yansıdı

        Kırıkkale'de dün 22 kişinin yaralandığı trafik kazası Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2024 - 09:38 Güncelleme: 31.05.2024 - 09:38
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        Kırıkkale'de 22 kişinin yaralandığı trafik kazası KGYS kameralarına yansıdı
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        Kırıkkale'de dün 22 kişinin yaralandığı trafik kazası Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca görüntülendi.

        İl Emniyet Müdürlüğü, minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 22 kişinin yaralandığı kazanın, KGYS tarafından kaydedilen görüntüsünü paylaştı.

        Görüntüde, Kırşehir-Kırıkkale istikametinde seyreden otomobilin Yenimahalle Mezarlık Kavşağı'na geldiği sırada karşı istikametten gelen minibüsle çarpışması ve minibüsün yol kenarındaki su kanalına devrilmesi yer alıyor.

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