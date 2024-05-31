Kırıkkale'de 219 paket kaçak sigara ele geçirildi
Kırıkkale'de polis ekiplerince 219 paket kaçak sigara ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.
Kırıkkale'de polis ekiplerince 219 paket kaçak sigara ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünde yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 24-30 Mayıs'ta kaçakçılık suçunu önlemeye yönelik çalışma yürüttü.
Çalışmalarda, 219 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.