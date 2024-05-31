Kırıkkale'de çobanın doğada bulduğu 4 kurt yavrusu korumaya alındı

Öte yandan, çoban D.K. ile olayla ilgili R.S, M.K. ve K.D'ye idari para cezası uygulandı.

Bunun üzerine kurt yavrularını alıp çobanın bulduğu bölgedeki yuvaya bırakan ekipler, bir süre yakınlarda bekledi. Ekipler, anne kurdun gelmemesi üzerine yavruları koruma altına aldı.

İl Jandarma Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Karacalı köyünde çoban D.K'nin, hayvan otlatırken Karadere mevkisinde bulduğu 4 kurt yavrusunu evine götürdüğü ihbarını aldı.

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