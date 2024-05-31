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        Kırıkkale'de çobanın doğada bulduğu 4 kurt yavrusu korumaya alındı

        Kırıkkale'de çobanın doğada bulup evine götürdüğü 4 kurt yavrusu, koruma altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2024 - 16:40 Güncelleme: 31.05.2024 - 16:40
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        Kırıkkale'de çobanın doğada bulduğu 4 kurt yavrusu korumaya alındı
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        Kırıkkale'de çobanın doğada bulup evine götürdüğü 4 kurt yavrusu, koruma altına alındı.

        İl Jandarma Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Karacalı köyünde çoban D.K'nin, hayvan otlatırken Karadere mevkisinde bulduğu 4 kurt yavrusunu evine götürdüğü ihbarını aldı.

        Bunun üzerine kurt yavrularını alıp çobanın bulduğu bölgedeki yuvaya bırakan ekipler, bir süre yakınlarda bekledi. Ekipler, anne kurdun gelmemesi üzerine yavruları koruma altına aldı.

        Ekipler, bölgeye kurdukları fotokapanlarla anne kurdun yuvaya döndüğünü tespit etmeleri durumunda yavruları doğal ortamına bırakacak.

        Öte yandan, çoban D.K. ile olayla ilgili R.S, M.K. ve K.D'ye idari para cezası uygulandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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