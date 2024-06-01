Kırıkkale'de İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi

Kırıkkale'de sivil toplum kuruluşu temsilcileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınadı.

Türk ve Filistin bayraklarıyla Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen katılımcılar, İsrail aleyhinde slogan attı.

Nur Cami İmam Hatibi Murathan Önder'in Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından katılımcılar adına konuşan Yaşar Kaya, emsali görülmemiş bir zulme ve vahşete şahit olduklarını söyledi.

Saldırılarda binlerce insanın vahşice katledildiğini vurgulayan Kaya, şunları kaydetti:

"Bütün insanlığın gözü önünde okulların, yetimhanelerin ve hastanelerin bahçelerinden bebek ve çocuk cesetleri toplanıyor. Günlerdir Filistin'de vatanın, toprağın, onurun, haysiyetin ve hürriyetin bir millet tarafından nasıl gasbedildiğini üzülerek izliyoruz. Filistin'de olup bitenler sadece Müslümanların değil, insanlığın ortak meselesidir. Her yaşta ve her durumdaki insanın en alçak şekilde nasıl katledildiğini, geleceğe dair umutlarının nasıl tükendiğini, insanlığın vicdanına olan güvenini nasıl yitirdiğini hepimiz görüyoruz."