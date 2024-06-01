Kırıkkale'de itfaiye, parmağı market arabasına çıkışan çocuğu kurtardı
Kırıkkale'de çocuğun market arabasına sıkışan parmağını, itfaiye ekipleri bulunduğu yerden çıkardı.
Kırıkkale'de çocuğun market arabasına sıkışan parmağını, itfaiye ekipleri bulunduğu yerden çıkardı.
Osman Gazi Mahallesi'nde ailesiyle alışverişe giden Ö.Ç'nin parmağı, çocukların binmesine uygun tasarlanan market arabasına sıkıştı.
Ailesinin kurtaramaması üzerine Kırıkkale Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verildi.
Gelen ekipler, Ö.Ç'nin parmağını sıkıştığı yerden çıkardı.
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