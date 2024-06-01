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        Kırıkkale'de itfaiye, parmağı market arabasına çıkışan çocuğu kurtardı

        Kırıkkale'de çocuğun market arabasına sıkışan parmağını, itfaiye ekipleri bulunduğu yerden çıkardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.06.2024 - 21:12 Güncelleme: 01.06.2024 - 21:12
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        Kırıkkale'de itfaiye, parmağı market arabasına çıkışan çocuğu kurtardı
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        Kırıkkale'de çocuğun market arabasına sıkışan parmağını, itfaiye ekipleri bulunduğu yerden çıkardı.

        Osman Gazi Mahallesi'nde ailesiyle alışverişe giden Ö.Ç'nin parmağı, çocukların binmesine uygun tasarlanan market arabasına sıkıştı.

        Ailesinin kurtaramaması üzerine Kırıkkale Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verildi.

        Gelen ekipler, Ö.Ç'nin parmağını sıkıştığı yerden çıkardı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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