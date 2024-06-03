Kırıkkale'de çeşitli suçlardan aranan 8 zanlı tutuklandı

Ayrıca, faili meçhul 2 hırsızlık olayı da aydınlatıldı.

Çalışmalarda, ruhsatsız 7 tabanca, 772 fişek, 38 sentetik hap ve bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Çeşitli suçlardan arandığı iddiasıyla gözaltına alınan 8 zanlının tutuklandığı operasyonlarda, 7 bin 48 kişi ve 101 araç sorgulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 27 Mayıs-2 Haziran'daki çalışmalarda asayiş olaylarına karıştıkları tespit edilen 142 şüpheli yakalanarak haklarında yasal işlem yapıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.