Yahşihan'da uyuşturucu madde ele geçirildi
Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde polis ekiplerince gerçekleştirilen denetimde 54,2 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde polis ekiplerince gerçekleştirilen denetimde 54,2 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, devriye faaliyeti sırasında Hacıbey Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri S.G'yi durdurdu.
Şüphelinin üzerinde yapılan aramada, 54,2 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan S.G. hakkında adli işlem başlatıldı.
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