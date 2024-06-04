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        Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonlarında 14 şüpheli yakalandı

        Kırıkkale'de son bir haftadaki uyuşturucu operasyonlarında 14 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2024 - 09:44 Güncelleme: 04.06.2024 - 09:44
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        Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonlarında 14 şüpheli yakalandı
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        Kırıkkale'de son bir haftadaki uyuşturucu operasyonlarında 14 zanlı gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 28 Mayıs-3 Haziran'da sokakta uyuşturucu satanlara yönelik operasyon düzenledi.

        Operasyonlarda, 47,87 gram sentetik uyuşturucu ile 179 sentetik hap ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 14 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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