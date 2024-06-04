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        Kırıkkale'de kurbanlık taşıyan araçlar denetlendi

        Kurban Bayramı öncesinde, "kilit kavşak" olarak adlandırılan Kırıkkale'de canlı hayvan taşıyan araçlar denetlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2024 - 15:50 Güncelleme: 04.06.2024 - 15:50
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        Kırıkkale'de kurbanlık taşıyan araçlar denetlendi
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        Kurban Bayramı öncesinde, "kilit kavşak" olarak adlandırılan Kırıkkale'de canlı hayvan taşıyan araçlar denetlendi.

        Kırıkkale-Samsun kara yolu Balışeyh ilçesi uygulama noktasında, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile jandarma ve polis ekiplerince denetim gerçekleştirildi.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin, kurbanlıkların kulak küpesi, sağlık raporu ve araçların dezenfeksiyon belgelerine baktığı denetimde, jandarma ve polis de sürücülerin asayiş, araçların da rutin trafik kontrollerini yaptı.

        Gazetecilere açıklamada bulunan İl Tarım ve Orman Müdürü Fatih Ateş, Tarım ve Orman Bakanlığının 81 ilde Kurban Bayramı öncesinde denetimler yaptığını söyledi.

        "Kilit kavşak" olarak adlandırılan Kırıkkale'de de 4 noktada denetimlerin sürdüğünü bildiren Ateş, şöyle konuştu:

        "7 gün 24 saat esasına göre denetimlerimizi yapma gayretindeyiz. Denetimlerde hayvanların küpesine, hastalıklı olup olmadıklarına, hayvanların araç içerisindeki refahına dikkat ediyoruz. Yine nakil evrakına bakıyoruz. Kurban Bayramı'nın güzel bir şekilde geçmesini temenni ediyoruz. Elimizden geldiğince bayramın iyi geçmesi için hem denetim noktalarında hem hayvan pazarlarında hem de kesim yerlerinde denetimlerimize aralıksız devam edeceğiz."

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