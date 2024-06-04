Kırıkkale'de kurbanlık taşıyan araçlar denetlendi

Kurban Bayramı öncesinde, "kilit kavşak" olarak adlandırılan Kırıkkale'de canlı hayvan taşıyan araçlar denetlendi.

Kırıkkale-Samsun kara yolu Balışeyh ilçesi uygulama noktasında, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile jandarma ve polis ekiplerince denetim gerçekleştirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin, kurbanlıkların kulak küpesi, sağlık raporu ve araçların dezenfeksiyon belgelerine baktığı denetimde, jandarma ve polis de sürücülerin asayiş, araçların da rutin trafik kontrollerini yaptı.