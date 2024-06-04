Kırıkkale'de çeşitli suçlardan aranan 7 zanlı yakalandı
Kırıkkale'de polis ekipleri son bir haftadaki şok uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 7 şüpheliyi yakaladı.
Kırıkkale'de polis ekipleri son bir haftadaki şok uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 7 şüpheliyi yakaladı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 28 Mayıs-3 Haziran'da il genelinde gerçekleştirilen şok uygulamalarda 5 bin 905 kişi ve 2 bin 157 araç sorgulandı.
Çeşitli suçlardan aranan 7 şüphelinin yakalandığı denetimlerde, aralarında çevreye rahatsızlık verdiği belirlenen 121 araca ceza yazıldı.
Denetimlerde, ruhsatsız 4 tabanca, 769 fişek, 106,44 gram sentetik uyuşturucu ve 16 sentetik hap ele geçirildi.
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