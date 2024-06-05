Kırıkkale'de 57 üreticiye yüzde 50 hibeyle arılı kovan ve ekipman desteği sağlandı

Kırıkkale'de "Arıcılığın Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması Projesi" kapsamında 57 üreticiye yüzde 50 hibeyle 5'er arılı kovan, maske ve körük dağıtıldı.

Bölgede önemli potansiyele sahip arıcılığı geliştirmek ve üreticilerin gelir seviyesini artırarak istihdam oluşturmak amacıyla hazırlanan 956 bin lira bütçeli proje kapsamında, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde tören düzenlendi.

Törende, 57 üreticiye yüzde 50 hibe destekli 5'er polen tuzaklı modern arılı kovan, maske ve körük dağıtıldı.

Kırıkkale Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Hızır Akdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, desteklerinden dolayı Tarım ve Orman Bakanlağı, Valilik ve il müdürlüğüne teşekkür etti. Kırıkkale'de arıcılığın geliştirilmesi için proje hazırlandığını belirten Akdemir, "Kentte arıcılığın geliştirilmesi ve insanların üretime katılmaları için üreticilere arılı kovan dağıtıldı. Güzel bir proje olduğunu düşünüyoruz. Bugün 5'er arılı kovan, üst katları, çıtaları ve yanında maske ile körük verildi. Arıcılarımıza hayırlı sezon diliyoruz." diye konuştu.