Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırıkkale Haberleri

        Kırıkkale'de Halk Eğitimi Merkezi yıl sonu sergisi açıldı

        Kırıkkale'de, "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinlikleri kapsamında Halk Eğitimi Merkezinin yıl sonu sergisi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2024 - 12:50 Güncelleme: 05.06.2024 - 12:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırıkkale'de Halk Eğitimi Merkezi yıl sonu sergisi açıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kırıkkale'de, "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinlikleri kapsamında Halk Eğitimi Merkezinin yıl sonu sergisi açıldı.

        Halk Eğitimi Merkezi bahçesindeki açılışta konuşan, Vali Mehmet Makas, 7'den 77'ye bütün Kırıkkale'ye hitap eden bir sergi açtıklarını söyledi.

        Kurslara katılan, hayatın başlangıcında ve merkezinde olan kadınları kutladığını belirten Makas, "Allah her birini var etsin, emekleri zayi olmasın. Diliyoruz ki burada öğrendiklerini aile bütçelerine de katkı koymak adına devam ettirirler." dedi.

        Vali Makas ile eşi Elif Makas, açılışın ardından protokol üyeleriyle kursiyerilerin el emeği göz nuru çalışmalarının yer aldığı sergiyi gezdi.

        Makas ve beraberindekiler, daha sonra çeşitli türkü ve şarkıları seslendiren Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerini dinledi.

        Halk eğitim merkezlerinde 2023-2024 eğitim öğretim yılında açılan 796 kursta toplam 13 bin 503 kursiyerin eğitim aldığı öğrenildi.

        Açılışa, Mühimmat ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, Belediye Başkanı Ahmet Önal, İl Milli Eğitim Müdürü Rıza Aydın, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ahmet Süreyya Kılıç, il müdürleri, siyasi parti temsilcileri, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akşener ile görüşecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akşener ile görüşecek
        İlan-ı aşk ettikten 1 gün sonra katletmişti! İstenen ceza belli oldu!
        İlan-ı aşk ettikten 1 gün sonra katletmişti! İstenen ceza belli oldu!
        "Sıcaklığı 'izobarik sırt' artırıyor!"
        "Sıcaklığı 'izobarik sırt' artırıyor!"
        Ali Koç, Mourinho'nun maliyetini açıkladı!
        Ali Koç, Mourinho'nun maliyetini açıkladı!
        İsrail Gazze'nin kuzeyinden çekildi, yıkım ortaya çıktı
        İsrail Gazze'nin kuzeyinden çekildi, yıkım ortaya çıktı
        85 yaşındaki kadın dolandırıcılara 7 milyon TL'yi eliyle teslim etti
        85 yaşındaki kadın dolandırıcılara 7 milyon TL'yi eliyle teslim etti
        Böbrekleri bitiren 10 alışkanlık
        Böbrekleri bitiren 10 alışkanlık
        3 saat uyku yeter mi?
        3 saat uyku yeter mi?
        500 kaçak yapı yıkılacak! İglo tarzı yapmışlar! O tesis yıkıldı!
        500 kaçak yapı yıkılacak! İglo tarzı yapmışlar! O tesis yıkıldı!
        Gemide yangın çıkmıştı! Tersanede ölüm!
        Gemide yangın çıkmıştı! Tersanede ölüm!
        "Biz nasıl gol atacağız?"
        "Biz nasıl gol atacağız?"
        Bayram tatili için 12 bin ek sefer konuldu
        Bayram tatili için 12 bin ek sefer konuldu
        Borsaya, vergiye Ankara yaklaşımı
        Borsaya, vergiye Ankara yaklaşımı
        Kartelin 'farklı araçlar metodu' havalimanında son buldu!
        Kartelin 'farklı araçlar metodu' havalimanında son buldu!
        Renk körlüğü testi: Bu görsellere dikkatli bakın!
        Renk körlüğü testi: Bu görsellere dikkatli bakın!
        Hadise'nin 'sevgili' açılımı
        Hadise'nin 'sevgili' açılımı
        Beşiktaş'ta karar anı!
        Beşiktaş'ta karar anı!
        Çalışan anneye 3900 Euro destek
        Çalışan anneye 3900 Euro destek
        "Sonuca, görüntüden daha çok önem veriyor"
        "Sonuca, görüntüden daha çok önem veriyor"
        “İmar affını durduramayan bir sistem kentsel dönüşümü başaramaz”
        “İmar affını durduramayan bir sistem kentsel dönüşümü başaramaz”

        Benzer Haberler

        Kırıkkale'de 57 üreticiye yüzde 50 hibeyle arılı kovan ve ekipman desteği s...
        Kırıkkale'de 57 üreticiye yüzde 50 hibeyle arılı kovan ve ekipman desteği s...
        Kırıkkale'de kurbanlık sevkiyatı denetimi
        Kırıkkale'de kurbanlık sevkiyatı denetimi
        Kırıkkale'de çeşitli suçlardan aranan 7 zanlı yakalandı
        Kırıkkale'de çeşitli suçlardan aranan 7 zanlı yakalandı
        Kırıkkale'de kurbanlık taşıyan araçlar denetlendi
        Kırıkkale'de kurbanlık taşıyan araçlar denetlendi
        Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonlarında 14 şüpheli yakalandı
        Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonlarında 14 şüpheli yakalandı
        Kırıkkale'de mayısta 127 hükümlü ve şüpheli yakalandı
        Kırıkkale'de mayısta 127 hükümlü ve şüpheli yakalandı