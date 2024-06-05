Kırıkkale'de Halk Eğitimi Merkezi yıl sonu sergisi açıldı

Kırıkkale'de, "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinlikleri kapsamında Halk Eğitimi Merkezinin yıl sonu sergisi açıldı.

Halk Eğitimi Merkezi bahçesindeki açılışta konuşan, Vali Mehmet Makas, 7'den 77'ye bütün Kırıkkale'ye hitap eden bir sergi açtıklarını söyledi.

Kurslara katılan, hayatın başlangıcında ve merkezinde olan kadınları kutladığını belirten Makas, "Allah her birini var etsin, emekleri zayi olmasın. Diliyoruz ki burada öğrendiklerini aile bütçelerine de katkı koymak adına devam ettirirler." dedi.