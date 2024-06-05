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        Kırıkkale'de bir kişiyi bıçakla öldürüp eşini darbeden zanlı tutuklandı

        Kırıkkale'de bir kişiyi bıçakla öldürüp eşini darbettiği öne sürülen şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2024 - 15:24 Güncelleme: 05.06.2024 - 15:24
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        Kırıkkale'de bir kişiyi bıçakla öldürüp eşini darbeden zanlı tutuklandı
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        Kırıkkale'de bir kişiyi bıçakla öldürüp eşini darbettiği öne sürülen şüpheli tutuklandı.

        Çalılıöz Mahallesi Ahmet Ayık Caddesi'nde 15 Mayıs'ta tartıştığı İ.E'yi bıçakla yaraladığı, karısı F.Ç'yi darbettiği iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakılan H.Ç, hastanede tedavisi süren İ.E'nin 2 Haziran'da hayatını kaybetmesi üzerine Kırşehir'de yakalandı.

        Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince teslim alınan şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

        H.Ç, Çalılıöz Mahallesi Ahmet Ayık Caddesi'ndeki evinde tartıştığı eşi F.Ç'yi darbetmiş, evdeki İ.E'yi de bıçaklamıştı.

        Ağır yaralanan İ.E. ve darbedilen F.Ç. hastaneye kaldırılmış, gözaltına alınan zanlı savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.

        İ.E'nin 2 Haziran'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmesinin ardından H.Ç. hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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